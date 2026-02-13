我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

山東發現亞洲最大海底金礦要如何開採？

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

在山東萊州三山島以北的波濤之下，海平面2,000米以下的深處，靜靜躺著562噸純度極高的黃金，這是亞洲最大的海底金礦，但要如何開採卻是世界級的難度。

想像一下身處地下2,000米的礦井，頭頂上不是堅實的土地，而是億萬噸重、波濤洶湧的渤海海水，這裡的岩石因為億萬年的地質運動，被一條巨大的斷裂帶—三山島斷裂帶（F1斷裂）撕扯得支離破碎。這條斷裂帶，既是黃金的「搬運工」（成礦流體沿此上升），也是死神的「通道」（海水隨時可能沿裂隙倒灌）。

因此，在這裡採礦，本質上是在刀尖上賺錢。只要岩層出現一絲不該有的裂縫，海水就會像高壓水槍一樣瞬間擊穿岩壁，灌進礦井裡，那將不只是一場工程事故，而是一場生態與生命的浩劫。

面對「水淹礦井」的終極恐懼，傳統的「一邊挖一邊堵」根本來不及。

所以，來自山東大學的科研團隊與礦山建設者們，設計出一套獨步全球的「海-陸-井」三位一體立體探測技術。簡單說，就是給海底地層做斷層掃描（CT），哪怕是一條頭髮絲細的含水裂隙，都能在幾千米外被揪出來。

發現了裂隙怎麼辦？這就用要到核心必殺技—超前帷幕注漿。在挖掘機開動之前，工程師會先向前方岩體高壓注入特製的漿液。這些漿液像液態的水泥一樣滲入岩石的每一條縫隙，凝固後，就在礦道周圍形成了一個幾十米厚的、滴水不漏的「人工保護罩」。

這就好比在海底給他穿上了一層防彈衣。只有在確認防彈衣萬無一失後，掘進設備才會向前推進。

解決了水的問題，還得解決「硬」的問題。深部花崗岩硬度極高，傳統用炸藥爆破，震動大，容易把岩層炸酥，增加透水風險。

為了追求極致的安全和效率，萊州市瑞海礦業做了一個大膽的決定：扔掉炸藥包，請來「鋼鐵穿山甲」。

他們引進了TBM（全斷面硬岩潛盾機）這種通常只在蓋地鐵、穿越秦嶺隧道時見到的巨無霸，第一次被塞進千米深的黃金礦井。TBM利用巨大的旋轉刀盤，直接把堅硬的花崗岩「磨」成粉。它切出的巷道像鏡面一樣光滑，對周圍岩石的擾動幾乎為零。這不僅是中國黃金礦山的創舉，更是全球深井硬岩採礦的教科書級案例。

另一個重點是開採的資金，這座海底金礦的擁有者是萊州市瑞海礦業有限公司，而瑞海礦業的背後，站著兩位超級大佬：招金礦業（控股約63.86%）和紫金礦業（間接持股招金礦業）。

這是一場精彩的資本博弈。招金礦業坐擁地利，但深海採礦需要巨額資金（投資超過人民幣百億）和頂級技術；而紫金礦業作為中國礦業的「出海之王」，急需國內的優質資產壓艙。

因此，兩大巨頭一拍即合。紫金通過收購瑞海礦業的母公司股權，硬是切走了這塊大蛋糕近一半的權益。這不僅是資源的勝利，更是產業鏈整合的勝利。

世界日報 陪您半世紀

地鐵 F1

上一則

不再受制於美方斷供…字節跳動自研晶片團隊已超千人

下一則

中國AI影片生成模型惹議 日本有意展開調查

延伸閱讀

「中國金都」山東招遠1金礦工安意外7死 事發企業涉瞞報

「中國金都」山東招遠1金礦工安意外7死 事發企業涉瞞報
潑油點火、安排砂石車撞人 山東「黑老大」被處死

潑油點火、安排砂石車撞人 山東「黑老大」被處死
邀鄉親「回家」南加山東同鄉會3月8日新春團拜

邀鄉親「回家」南加山東同鄉會3月8日新春團拜
想看嗎？ 山東大媽拍土味「甄嬛傳」、「何以笙簫默」紅了

想看嗎？ 山東大媽拍土味「甄嬛傳」、「何以笙簫默」紅了

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30
中國海警2503號艦艇編隊10日在釣魚台列嶼「領海」內巡航，並聲稱這是「依法開展的維權巡航活動」。圖為釣魚台周邊海域。（路透資料照片）

高市勝選後 中國海警船首度駛入釣魚台海域

2026-02-10 15:46

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家