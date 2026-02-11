捕捉到黑洞「進食」現場 中國天關衛星創人類首次發現

中國「天關」衛星捕捉黑洞「進食」現場，是人類首次捕捉到如此畫面。（光明網）

中國首顆太空 X射線天文衛星「天關」衛星（愛因斯坦探針 EP）2025年7月曾捕捉到一場異常宇宙爆發，受到一定的關注，而最新消息是，「天關」科學團隊給出的解釋是，這很可能是一顆中等質量黑洞撕裂併吞噬白矮星的過程，這也是人類首次捕捉到如此極端的黑洞「進食」現場。

綜合光明日報、新華社等消息，「天關」先前在巡天中，發現了一個前所未有的劇烈爆發源。這個被編號為EP250702a的事件，其亮度變化、輻射節奏與光譜特徵均與以往任何已知的爆發顯著不同。綜合全球觀測資料，中外科學家團隊提出突破性論斷：這極可能是人類首次觀測到中等品質黑洞以強烈噴流形式撕裂並吞噬一顆緻密白矮星的完整過程。該研究成果近日發表在《科學通報》上，標誌著中國在時域天文學與高能天體物理領域取得重大突破。

相關觀測的脈絡，從去年開始。2025年7月2日，「天關」衛星的寬視場X射線望遠鏡「萬星瞳」在巡天中發現一個劇烈閃變的X射線源。與此同時，美國費米衛星也探測到來自同一天區的伽馬射線爆發。進一步分析顯示，早在伽馬射線爆發前約一天，「萬星瞳」已在該位置記錄到持續的X射線輻射。

中國科學院國家天文台博士李東悅表示，「提前出現的X射線信號是關鍵線索」，它表明爆發並非以伽馬射線開始，其物理機制不同於傳統的伽馬射線暴。

至於白矮星，則是恆星死亡後留下的、密度極高的緻密殘骸，其平均密度可達太陽的百萬倍。研究表明，只有質量在數百到數十萬倍太陽質量之間的中等質量黑洞，才有能力在不「囫圇吞棗」的情況下，將如此緻密的白矮星用潮汐力撕碎。這個過程預期會釋放出極其短暫而劇烈的能量，並伴隨著明亮且快速的噴流，與EP250702a展現出的快速演化和極端亮度完美匹配。

「天關」衛星首席科學家、中國國家天文台研究員袁為民表示，「EP250702a的發現，充分展現了萬星瞳獨特的監測能力」。而中國國家天文台研究員金馳川則表示：「超短時標、極高峰值光度以及爆發後期出現的軟X射線『餘輝』，共同構成了一幅連貫的物理圖景，為『中等質量黑洞撕裂白矮星』這一劇情提供了有力支持」。