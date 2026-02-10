今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異

我的頻道

中國新聞組／即時報導
對於今年過年中國多地不掛紅燈籠而改掛黃燈籠，部分網友覺得入夜後看起來很詭異。（圖／取自微博）
春節將至，以往過年期間，中國各地都是大紅燈籠高高掛，然而不少中國民眾發現，今年多地竟然都改掛起黃色燈籠。據稱，北京東城、河北涿州、山東濟南、四川樂山、廈門海滄等地，近日都已經掛出黃燈籠。

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》指出，2月5日，有商戶在網上發布影片稱，河北涿州大街小巷都掛上了黃色燈籠，不知有啥寓意。結果評論區很快就湧入2萬多人參與討論，有人覺得黃燈籠寓意富貴吉祥，也有人稱有點怪異，還有人稱黃燈是用作祭祀。因負面評論過多，6日下午，該影片發布者已關閉評論。

涿州鼓樓大街其他商戶向《極目新聞》證實，這兩天確實掛上了黃色燈籠，以前沒有見過。涿州市政府稱，在中國傳統文化中，黃色是尊貴、吉祥、溫暖、豐富的象徵，常與紅色搭配使用，是經典的民族色彩，故宮的紅牆黃琉璃瓦就是這一權威性與美觀性的巔峰體現。

濟南日報旗下新媒體《新黃河》日前也報導，春節臨近，濟南明府城掛起「富貴黃」迎新春。在明府城的老街巷與古建築間，一排排寓意財富與榮華的黃色燈籠陸續掛起，為古樸的街巷披上了明亮溫暖的新裝，吸引眾多市民遊客前來打卡留念。

報導稱，此次懸掛的黃色燈籠不僅以鮮亮的色彩點亮了老城街景，更以傳統吉祥寓意烘托出濃濃的「年味」，與青磚黛瓦、朱門石階相映成趣，營造出古今交融的獨特新春氛圍。

微博上有網友表示，今年北京好多地方同樣是改掛黃燈籠，廣州、重慶等地也有人反映當地出現不少黃燈籠。但對於今年過年改掛黃燈籠，網民多半給予負評，不少人認為：「真是醜到家了」「很像靈堂」「拍鬼片啊」「北京黃了」「全國都要黃了」。

另一說法指出，許多地方今年春節之所以改掛黃燈籠是出於風水考量。即將到來的農曆馬年正值丙午年，民間流傳將有「赤馬紅羊劫」。因丙午屬火，馬年火旺，雙火疊加被視為大劫之年，易生動盪、災禍。中國人篤信五行相生相克，火太旺就需土來洩、來制，黃屬土，正是赤火的剋星。各地今年紛紛改掛黃燈籠，或許正是試圖以「土德」鎮壓「火劫」。

但因負面聲音過多，部分地區已拆除黃燈籠。涿州市政府工作人員也告訴《極目新聞》，鼓樓大街的純黃燈籠如果市民覺得不妥，可以撥打市民熱線「12345」反映，相關部門人員會進行回覆。

涿州鼓樓大街日前掛起黃燈籠，引發不少網友議論。（圖／取自《極目新聞》）
今年春節中國許多地方改掛黃燈籠而非紅燈籠，據稱是為克馬年「赤馬紅羊劫」。（圖／取...
