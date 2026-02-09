太像靈堂？ 河北涿州掛黃燈籠2天就拆

中國多地掛黃燈籠應對赤馬年，引發熱議。（取材自極目新聞）

春節 將至，各地街道張燈結綵本是美事，河北省涿州市卻因掛黃色燈籠陷入輿論風波，有網民直指黃燈籠視覺效果「怪異」，甚至聯想到祭祀，狂被吐槽「像靈堂」。輿論發酵後，才掛2天的黃色燈籠就拆了。

極目新聞報導，河北涿州5日有商戶分享影片，稱當地大街小巷掛上了黃色燈籠，看起來有些怪異。評論區有2萬多人參與討論，網民對此褒貶不一，有人覺得黃燈籠寓意富貴吉祥，有網民發布了涿州其他主幹道上掛有紅黃色相間的燈籠，有人稱看到了「蕃茄炒雞蛋」的味道，晚上亮燈後紅黃交相輝映，確實很漂亮。

但也有網民吐槽，認為黃色燈籠通常是用作祭祀，「像靈堂」「拍鬼片啊」「新年合家歡之際，照亮黃泉路，誰搞的？」「就是招魂」。最終因負面評論過多，影片發布者隔天關閉影片評論區。

▲ 影片來源：YouTube＠人民報 renminbao（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

有網友猜測，「努爾哈赤死於1626年，今年是400年陰祭。」還有網友稱，「赤馬紅羊年的九紫離火會燒盡一切魑魅魍魎，所以它們怕挺不過去，才有了這波操作，誘騙大家用土黃幫它們鎮壓神火，好讓它們熬過去能繼續作妖。」「這是晦火消解火氣的布局。看來，是『赤馬』年所感應而來的東西。」

據此前報導，「赤馬紅羊劫」每60年一次，下一個「赤馬紅羊年」正好是2026、2027年。傳統命理、讖緯與民間預言中流傳「赤馬紅羊年」將有「大災變」。歷史上，靖康之禍、文革等重大危難恰巧都發生在這些年分。

涿州官方一度辯稱黃色是參照故宮「紅牆黃瓦」的經典配色，寓意尊貴與吉祥，旨在致敬民族審美，對於這一經典民族審美的傳承和致敬，營造的是隆重喜慶的氛圍，也符合民間紅火富貴的節日寓意。但面對鋪天蓋地的負面評論，官方最終將僅掛出兩天的黃燈籠全數拆走。據兩名博主表示，河北涿州才掛上還沒熱乎的黃燈籠，2月7日就全被拆下來了。此外，蘭州中山橋掛了兩天也連夜拆除。

網友紛紛表示，「這不糟踏錢玩嗎？」「不是自己的錢不肉疼」「掛黃燈籠肯定是行政指導，是哪個呢？」「今年的業績黃了。」