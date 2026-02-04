習近平視訊普亭 喊話2國「攜手維護全球戰略穩定」

中國國家主席習近平(右)4日和俄羅斯總統普亭視訊會晤。(取自央視)

國際局勢動盪之際，中國國家主席習近平 今天下午在春節將至之際，與俄羅斯 總統普亭 視訊會晤。習近平說，開年以來，國際形勢愈發動蕩，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，攜手維護全球戰略穩定。

據新華社，習近平提到過去一年他和普亭兩度會晤，引領中俄關係步入新的發展階段，包括兩國隆重紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年，雙邊經貿往來趨勢穩健，和雙方相繼成功主辦上海合作組織天津峰會和莫斯科總理會議，加強多邊協作等。

習近平強調，今年是中國「十五五」開局之年，中方將更加積極主動擴大高水準對外開放，和包括俄羅斯在內的世界各國共享發展新機遇。

他說，今年也是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年和「中俄教育年」啟動之年。雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展。

習近平還表示，開年以來，國際形勢愈發動蕩。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

據中方發布，普亭說，展望新的一年，俄方對俄中關係充滿信心。雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全，實現經濟社會發展繁榮，促進教育、文化等領域人文交流，造福兩國人民。面對複雜多變的國際形勢，俄方願和中方繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強戰略協作，為國際事務注入正能量。俄方將積極支持中國在深圳舉行亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。

據中方發布，兩人還就共同關心的國際和地區熱點問題深入交換了意見。另據俄羅斯衛星通訊社報導，2025年1月，中俄元首也曾在春節前舉行視訊通話，而兩人的上一次面對面會晤於去年九月舉行。

據俄羅斯衛星通訊社發布的普亭談話要點，他說，對於俄中關係而言，四季皆春，俄中協作具有典範意義、俄中貿易額穩定保持在2000億美元以上、俄中外交協作仍是世界重要的穩定因素。他還說，無論國際形勢如何變化，俄中關係都將保持穩固並持續發展，以及，俄羅斯仍是中國能源資源的主要供應國之一。

