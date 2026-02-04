我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓郵報傳出將大裁員 已通知今天在家等候視訊會議

與普亭通話後 習近平同日與川普通電話

習近平視訊普亭 喊話2國「攜手維護全球戰略穩定」

記者陳政錄／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家主席習近平(右)4日和俄羅斯總統普亭視訊會晤。(取自央視)
中國國家主席習近平(右)4日和俄羅斯總統普亭視訊會晤。(取自央視)

國際局勢動盪之際，中國國家主席習近平今天下午在春節將至之際，與俄羅斯總統普亭視訊會晤。習近平說，開年以來，國際形勢愈發動蕩，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，攜手維護全球戰略穩定。

據新華社，習近平提到過去一年他和普亭兩度會晤，引領中俄關係步入新的發展階段，包括兩國隆重紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年，雙邊經貿往來趨勢穩健，和雙方相繼成功主辦上海合作組織天津峰會和莫斯科總理會議，加強多邊協作等。

習近平強調，今年是中國「十五五」開局之年，中方將更加積極主動擴大高水準對外開放，和包括俄羅斯在內的世界各國共享發展新機遇。

他說，今年也是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年和「中俄教育年」啟動之年。雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展。

習近平還表示，開年以來，國際形勢愈發動蕩。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

據中方發布，普亭說，展望新的一年，俄方對俄中關係充滿信心。雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全，實現經濟社會發展繁榮，促進教育、文化等領域人文交流，造福兩國人民。面對複雜多變的國際形勢，俄方願和中方繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強戰略協作，為國際事務注入正能量。俄方將積極支持中國在深圳舉行亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。

據中方發布，兩人還就共同關心的國際和地區熱點問題深入交換了意見。另據俄羅斯衛星通訊社報導，2025年1月，中俄元首也曾在春節前舉行視訊通話，而兩人的上一次面對面會晤於去年九月舉行。

據俄羅斯衛星通訊社發布的普亭談話要點，他說，對於俄中關係而言，四季皆春，俄中協作具有典範意義、俄中貿易額穩定保持在2000億美元以上、俄中外交協作仍是世界重要的穩定因素。他還說，無論國際形勢如何變化，俄中關係都將保持穩固並持續發展，以及，俄羅斯仍是中國能源資源的主要供應國之一。

▼收聽一洲焦點Podcast：

俄羅斯 習近平 普亭

上一則

年會建議自備乾糧…造車新勢力零跑 遭員工吐槽「拉胯」

下一則

大過年真晦氣…吉林女網購羽絨服 衣袖驚現「孝」 字標

延伸閱讀

美俄核武條約明天失效 40年首度零約束

美俄核武條約明天失效 40年首度零約束

紐時：習近平抓「二把手」張又俠 看出對權鬥偏執

紐時：習近平抓「二把手」張又俠 看出對權鬥偏執
寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普打臉

寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普打臉
與烏拉圭總統會談 習近平：支持拉美國家維護自身主權

與烏拉圭總統會談 習近平：支持拉美國家維護自身主權

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛