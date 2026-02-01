騰訊元寶紅包起跑 AI入口戰開打 傳阿里千問也將入局

騰訊元寶1日上線春節紅包活動，也讓騰訊元寶App升至蘋果商店免費App第一名。(取自封面新聞)

騰訊元寶1日上線春節 紅包活動，也讓騰訊元寶App 升至蘋果商店免費App第一名。騰訊元寶紅包核心在於利用「社交裂變」效應爭取用戶，並搶奪AI超級入口。另有訊息稱，阿里千問春節期間也將入局紅包大戰，但未獲官方證實。

財聯社報導，許多微信 用戶1日在微信群、朋友圈里刷到朋友分享的元寶紅包鏈接，用戶打開元寶App後即可參與領取現金紅包，做任務則能獲取額外抽獎機會，部分獎勵支持直接提現至微信零錢，該活動將持續到2月17日（大年初一）。

除了微信場景，元寶的「分享紅包」還支持用戶轉發至QQ好友等，元寶、微信、QQ等多個騰訊旗下產品聯動，騰訊此舉導流意味明顯。

2015年除夕，微信紅包堪稱騰訊打響的一場精彩的用戶爭奪戰，其利用春節發紅包的傳統習俗，通過簡單有趣的「搶」模式激發用戶社交攀比和遊戲心理，並借助微信社交鏈實現病毒式裂變傳播，成功將支付功能自然嵌入社交場景，從而奠定騰訊的行動支付基礎。

在今年1月26日舉行的騰訊2025年度員工大會上，騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，希望元寶紅包能夠重現11年前微信紅包的時刻。

紅包活動正開始產生效果，騰訊旗下AI助手「元寶」App於1日躍居蘋果應用商店免費App排行榜第一位，超越長期霸榜的字節跳動「豆包」。

科創板日報引述消息人士報導，阿里千問APP春節期間也將向用戶發送紅包福利，紅包總金額將達上億級，具體金額還在最後確定中。

百度文心此前宣布將發放人民幣5億紅包；而字節跳動旗下火山引擎已成2026年央視春晚獨家AI雲合作夥伴，豆包也將在春晚上線多種互動玩法。

在蘋果應用商店免費榜前10名中，目前有3個AI助手，除元寶及豆包外，還有阿里千問。