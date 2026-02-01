北大數學天才「韋神」韋東奕 獲聘北大長聘副教授

我的頻道

中國新聞組／即時報導
北京大學數學科學學院網站顯示，從2026年2月起，該院教師韋東奕正式獲聘北京大學長聘副教授。(取自北大數學科學學院網站)
被網友稱為數學天才、有「韋神」稱號的韋東奕，正式獲聘北京大學長聘副教授。據香港文匯網，北京大學數學科學學院網站顯示，從2026年2月起，該院教師韋東奕正式獲聘北京大學長聘副教授。

35歲的韋東奕於2017年12月至2019年11月，任北京國際數學研究中心博士後；2019年12月起，任北京大學助理教授。

韋東奕於1991年出生於山東濟南，浙江東陽人，主要研究領域是偏微分方程、幾何分析等，曾先後獲得北京大學數學學院優秀院友、國家獎學金、北大青年博雅學者等榮譽；去年6月，在北大任教的韋東奕開通短視頻帳號，引發巨大關注，帳號粉絲量突破2,100萬。

《光明日報》報導，據北京大學人事部官網發布的相關規定，該校已全面實施以教研系列預聘—長聘制度為核心的教師聘用制度，教研系列職位，由預聘職位和長聘職位組成，包括助理教授、副教授和教授。另外，經學校授權批准，助理教授和副教授可同時擁有副研究員或研究員學術頭銜。

據《北京大學教研系列職位管理辦法（試行）》，獲聘長聘職位的人員簽署無固定期限聘用合同。教研系列人員各項福利待遇與專業技術職務等級有關時，預聘職位人員參照「副高級」標準執行，長聘職位人員參照「正高級」標準執行。

日前，北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會官網發布《2025年度北京市科學技術獎傑出青年中關村獎評審結果公示通知》。其中，韋東奕位列「2025年度北京市科學技術獎評審委員會評審結果目錄傑出青年中關村獎」候選人目錄，提名者為文蘭、王詩宬，2人均為數學家、中國科學院院士。

