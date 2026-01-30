中國投資者去年出手買了全球近10%黃金

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
黃金大漲之下，統計顯示中國去年實體黃金購買量達432噸金條金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高。圖為中國金店。（新華社）
黃金大漲之下，統計顯示中國去年實體黃金購買量達432噸金條金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高。圖為中國金店。（新華社）

金價格近期不斷飆漲、不斷突破歷史新高，中國買氣也相當旺，中國媒體引述知名機構報告的統計指出，去年中國投資者購買了全球近10%黃金，達432噸，將近是全球需求量的10%。

21世紀經濟報導指出，近日世界黃金協會發布的2025年全年《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2025年全球黃金總需求達5,002噸，創歷史新高。其中黃金投資需求增至2,175噸，成為推動2025年黃金總需求刷新歷史紀錄的主要動力。

2025年全球黃金ETF年度需求增量的逾半數來自北美基金（446噸），亞洲黃金ETF基金持倉增幅位居全球第二（215噸），當中中國黃金ETF持倉量全年實現翻倍以上增長（133噸），黃金ETF資產管理總規模（AUM）激增243%，兩項數據均創歷史新高。

中國實物黃金投資需求同樣表現亮眼，2025年全年，中國投資者累計購入432噸金條金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高。

報導還提及，1月29日，世界黃金協會中國區CEO王立新在2025年全年《全球黃金需求趨勢報告》媒體發布會上表示，市場始終存在多元的聲音，不同投資者的風險偏好、策略目標和分析視角各不相同，這十分正常。王立新認為，黃金的價值並不在於短期價格波動或與其他資產的簡單收益率對比，而在於其對抗通脹、分散風險等特殊屬性。尤其在市場不確定性上升時，黃金的避險屬性會更加凸顯，波動是一時的，但黃金的根本屬性從未改變。

另外，根據世界黃金協會近日發布的2025全年《中國黃金需求趨勢報告》，2025年全年中國黃金需求總量達1,003噸，同比增長6%，為2021年以來最高水準。若以金額計，總額達7,960億元人民幣（約合1,110億美元），同比激增53%。

統計顯示，2025年中國金飾需求達360噸，金條與金幣需求總量達到432噸，與此同時，中國央行2025年全年購金從未停歇，年內累計增持量達27噸，官方黃金儲備規模增至2,306噸，占外匯儲備總額的8.5%。

《報告》預期，2026年第一季，中國市場金飾消費或出現環比回升，中國市場黃金投資需求強勁態勢或將延續。展望2026年，購買力問題仍可能是金飾板塊需求的核心挑戰。而近期的增值稅改革，預計將繼續引導投資型買家轉向金條金幣類產品。預計2026年黃金投資需求將保持強勁態勢。若中國央行（PBoC）持續購金且金價保持堅挺，黃金投資還將獲得進一步支撐。

此外，2025年監管政策出現調整，允許中國保險公司獲准試點進入黃金市場，將提供長期結構性支撐。截至2025年底，已有6家保險公司加入上海黃金交易所，為機構配置黃金鋪平道路。

