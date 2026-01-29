前內蒙古書記孫紹騁落馬 2026首名被查正部級官員

我的頻道

中央社台北29日電
孫紹騁。(中新社資料照)
中共中央軍委副主席張又俠被拿下引發國際關注之際，卸任僅4個月的前內蒙古黨委書記孫紹騁今晚被官宣落馬，成為今年首名被查的中國正部級官員。外界研判，他落馬的主因不脫內蒙古的腐敗官場。

中共中央紀委國家監委官網29日晚間通報，中國全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，孫紹騁出生於1960年7月，山東海陽人，曾任民政部副部長、黨組成員，山東省副省長，山西省委常委、統戰部長，山西省委常委、副省長，民政部副部長、黨組副書記等職。

2022年4月，孫紹騁從退役軍人事務部部長轉任內蒙古自治區黨委書記，次年兼任內蒙古人大常委會主任與黨校校長，2022年10月當選20屆中央委員，仕途達到新高點。

2025年8月22日，與孫紹騁搭配的內蒙古黨委副書記、主席王莉霞被官宣落馬。當晚，內蒙古黨委常委會召開擴大會議，表態堅決擁護黨中央對王莉霞涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定，會議由孫紹騁主持。

會議指出，要始終在思想上政治上行動上與以中共總書記習近平為核心的中共中央保持高度一致，「清清白白為官、乾乾淨淨做事、老老實實做人」，以實際行動擁護「兩個確立」、踐行「兩個維護」。

王莉霞落馬一個多月後的9月30日，65歲的孫紹騁被免去內蒙古黨委書記一職，仍任內蒙古人大常委會主任；同年10月28日，又轉任全國人大社會建設委員會副主委，直至此次被查。

