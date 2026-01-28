杭州首家「AI機器人餐廳」營業 機器人掌勺還會推薦菜品

我的頻道

記者賴錦宏／即時報導
浙江杭州「二十四節氣AI機器人餐廳」26日正式開業，機器人在煮麵條。（中新社）
浙江杭州「二十四節氣AI機器人餐廳」26日正式開業，機器人在煮麵條。（中新社）

浙江省杭州市首家「AI機器人餐廳」營業，從烹飪到服務，都由機器人協同完成。

綜合《浙江日報》和中新社報導，位於杭州市西湖區三墩鎮的「二十四節氣AI機器人餐廳」26日正式開業。餐廳負責人介紹，店內共有8台機器人，覆蓋從點單、烹飪、傳菜、清潔等流程，占6成以上工作量。目前整個餐廳中，僅收銀和備菜2個崗位使用了5名人工。

負責人稱，機器人內置上百道菜譜，提前收集了專業廚師的動作數據，經過AI算法上千次調試，機械臂能精準控制火候。

據悉，餐廳裡的8台機器人中絕大部分杭州本地生產。西湖區三墩鎮社會事務辦工作人員表示，機器人餐廳有效補充了現有老年食堂的供餐能力。

另據中國寧波網，這家藏在西湖區辦公大樓商圈裡的餐廳，最近成了周邊居民口中的「新鮮事」。沒有豪華裝修，也沒有服務生輪番推銷，取而代之的是幾個「各司其職」的機器人夥伴。炒菜機器人手腕一翻，西湖醋魚的酸甜醬汁精準澆在酥嫩魚身上；煮麵機器人手臂輕抬，片兒川的湯頭咕嘟冒著熱氣；咖啡機器人穩穩地把拿鐵送上。

同時，最讓顧客們覺得「貼心」的，是進門處的AI面診角。對著螢幕眨眨眼伸伸舌頭，幾秒鐘後，系統就能分析出體質，再「私人定製」推薦當季菜品。

中國民企科技新銳「杭州六小龍」爆火後，浙江省政府召開推動人工智慧（AI）發展大會，致力把杭州打造AI創新發展高地。「杭州六小龍」是指杭州近期出名的6家科技企業，其中包括機器人企業宇樹科技、雲深處科技。

浙江杭州「二十四節氣AI機器人餐廳」26日正式開業，機器人變身大厨，可烹飪上百種...
浙江杭州「二十四節氣AI機器人餐廳」26日正式開業，機器人變身大厨，可烹飪上百種餐品，吸引市民品嘗，圖為機器人製作咖啡。（中新社）
浙江杭州「二十四節氣AI機器人餐廳」26日正式開業，機器人正烹飪蔬菜。（中新社）
浙江杭州「二十四節氣AI機器人餐廳」26日正式開業，機器人正烹飪蔬菜。（中新社）

