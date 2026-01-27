我的頻道

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

中加關係緩和…中已下單10船加拿大油菜籽 合計約65萬噸

記者林宸誼／即時報導
中加關係緩和，中國已下單10船加拿大油菜籽，合計約65萬噸。美聯社
加拿大總理卡尼訪中，中加關係在雙方共同努力下實現轉圜。兩名貿易消息人士27日透露，中國進口商已經訂購10船加拿大油菜籽貨物，預計2月至4月間出貨，中加之間緊張的貿易關係似乎有所緩和。

路透報導，消息人士稱，每船油菜籽貨物約為6.5萬噸，10船貨物合計約65萬噸，這一數字相當於中國2024年油菜籽進口總量的10%以上，也相當於2025年進口總量的26%。其中一名消息人士補充說，讓加拿大油菜籽進入中國市場並不困難，榨油廠已經預定了這些貨物。

中加貿易關係惡化期間，中國從澳洲進口了更多油菜籽。如果加拿大油菜籽獲得重新進入中國市場的機會，它們有可能奪回澳洲農民搶佔的市占。不過消息人士表示，他們並不清楚現在澳洲油菜籽貨物的具體情況。

油菜籽是加拿大種植面積第二大的作物，年種植面積超過2100萬英畝。油菜籽可用於生產食用油等產品，榨油過程中產生的副產品物菜籽餅可用於製作牲畜飼料。

中國是世界最大的油菜籽進口國，加拿大的油菜籽有一半以上銷往中國，加拿大2024年對中國出口的油菜籽價值人民幣257.7億元。

在加拿大杜魯多政府2024年追隨美國腳步，對中國電動車和鋼鋁產品分別加徵100%和25%的關稅後，中方發起「反歧視調查」，同時宣布對加拿大油菜籽發起反傾銷調查。

隨著杜魯多政府的舉措導致中加關係惡化，中國2025年10月以後再也沒有從加拿大進口油菜籽，貿易據顯示，月度進口量20年來罕見降至零。與此同時，中國恢復從澳洲進口油菜籽，澳洲油菜籽逐步填補了加拿大留下的市場空缺。

卡尼就任加拿大總理後，試圖推動中加關係解凍。1月14日至17日訪問中國，期間簽署「中國—加拿大經貿合作路線圖」。雙方就妥善解決電動車、鋼鐵和鋁產品、油菜籽、農水產品等領域的經貿問題作出了一些具體安排，還就增加直航航班、改善營商環境、農產品檢驗檢疫等經貿問題形成了積極共識。

尋求為油菜籽「鬆綁」是卡尼此次訪華的重要目的之一，加拿大最大油菜籽產區薩斯喀徹爾省的省長莫伊也隨行。莫伊表示，加中達成協議對他領導的省份來說是「非常好的消息」，這將恢復貿易量，並為加拿大人帶來更多機會”。

加拿大 澳洲 卡尼

美國防部前官員：中共軍委少了張又俠 誤判風險將升高

安徽女拿別人車實驗「滾水除冰」...積雪擋風玻璃瞬間裂了

