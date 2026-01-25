中國官媒跟進網路嘲諷 二次創作酸「川普與企鵝」

新華社也在X平台進行「二次創作」，以動畫形式諷刺美方強推格陵蘭議題的霸權姿態。(Ｘ平台視頻截圖)

在美國政府持續對丹麥自治領地格陵蘭 施壓之際，白宮 一張AI(人工智慧)合成圖片意外掀起國際輿論風暴，連中國官媒也加入諷刺行列，新華社隨後也在X平台進行「二次創作」，以動畫形式諷刺美方強推格陵蘭議題的霸權姿態，使這場原本屬於社群操作的失誤，迅速升高為一場政治意味濃厚的國際輿論事件。

新華社報導，白宮24日在X上發布美國總統川普 在冰天雪地中，與一隻高舉美國國旗的企鵝並肩而行，遠處冰原插著一面格陵蘭旗，並配文「擁抱企鵝」。由於格陵蘭根本不存在企鵝，這張圖片隨即被網友抓包，迅速在網路上掀起嘲諷與二次創作潮。有網友將企鵝改成北極熊，為圖片「補上地理常識」，也有人貼出企鵝全球棲息分布圖，直指白宮幕僚對基本地理知識的混亂。

加拿大前國防部長、前阿爾伯塔省省長肯尼在X平台直言，就在川普在格陵蘭議題上「難堪退讓」的同一周，卻接連混淆冰島與格陵蘭，如今又把南極洲與北極搞錯，批評「世界最強大的國家，卻治理得像一場小丑秀」。

擁有數十萬粉絲的政治帳號「Patriot Takes」也諷刺：「格陵蘭沒有企鵝，也許不該這麼急著解散教育部。」彭博社記者溫格羅夫則調侃說：「就連南極企鵝，也難逃被重新安置的命運。」

白宮稍晚再度轉發該圖片，補上一句「企鵝從不在意那些無法理解它的人的看法」，但仍無法平息網路嘲諷。新華社隨後也在X平台發布一段二次創作動畫，畫面中山姆大叔手持棒球棍，用繩索拖著不願前行的企鵝，並配文「即使格陵蘭上真有企鵝，情況也會是這樣」，該影片隨即被今日俄羅斯電視台轉發。