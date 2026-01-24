中共中央軍剩2人 學者：習近平對台軍事行動可能性不大

中共中央軍委晉升上將軍銜儀式2025年12月22日在北京八一大樓舉行，圖為中共總書記、中央軍委主席習近平（前排左二）與中共中央軍委副主席張又俠（前排右二）、張升民（前排左一）、中央軍委委員劉振立（前排右一），和共軍東部戰區司令員楊志斌（後排左起）、中部戰區司令員韓勝延的合影。（取自解放軍報）

中共 中央軍委副主席張又俠，中央軍委劉振立遭中共中央立案審查調查，目前中共中央軍事委員會僅剩軍委主席習近平 和副主席張升民，其他軍委委員均已落馬。淡江大學戰略研究所副教授林穎佑認為，這凸顯習近平目前對解放軍 的態度是「穩定軍隊內部，高於外部作戰」，因此短期內對台灣進行大型的軍事行動或大型軍演可能性不大，但也可能為了習近平未來5年至10年的長久執政做準備。

林穎佑進一步分析，習近平是要先穩固內部，因為大型軍事演習，一定要有高層軍委進行，但軍委會現在只剩下張升民，是政工軍紀委體系，也是中央軍委目前沒有野戰部隊帶兵經歷的軍委，若要對台灣進行大型的軍事行動，大型的軍演可能性不大。

因此針對外界認為解放軍會趁此機會打台灣的傳言，林穎佑指出，如果要打台灣的話，不是某一個戰區就可以直接進行，必須要中央軍委會裡懂軍事的將領，「但現在軍委會裡已經沒有懂軍事的將領，所以聯合戰備警巡、灰區行動可以，但要進行全面的軍事作戰行動，不會是那麼積極。」

但他指出，趁這次解放軍高層清洗，目前的中部戰區司令員是韓勝延上將，然後還有新上任的東部戰區司令是楊志斌上將，這些人接下來有可能會再更上一層樓，因此未來會需更注意這些未來將星。

林穎佑認為，反腐不僅是要立威，最重要的任務是要去穩定未來，尤其在21大，因為現在全部抓完了，接下來新上任的都是習近平所掌握的人，像類似當年江澤民從總書記職位退下，卻保留軍委主席職位，還晉升了徐才厚跟郭伯文，然後架空時任中共總書記胡錦濤，代表未來即使總書記跟國家主席不再是習近平，但習近平仍然可以牢牢掌控解放軍。