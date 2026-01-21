「守護好粵語」首列廣州市政府工作報告

廣州市舉辦粵劇、粵曲大賽的檔案照。 （中新社）

廣州市十六屆人大六次會議19日在廣州開幕，廣州市市長孫志洋在會上作政府工作報告時指出，十五五時期，廣州將傳承發展粵劇粵曲等文化精粹，「守護好粵語」這一廣府文化的活態載體。港媒指出，這是中國官方首次把守護好粵語放入政府工作報告中。

據中新網，孫志洋表示，上述舉措是為了讓嶺南文化成為全球華僑華人 加強中華文化認同的重要紐帶。

星島頭條引述廣東自媒體「健野部落格」發文，曾有媒體在街上採訪幾個不同年齡段的廣州本地學生，發現很多人不會說粵語、或者說得不標準，「這次官方的發聲特別重要，學校、家長、社會組織等等各方面都需要緊密配合，營造一個社會大氛圍，非常的重要！」

廣州市政協委員帥亦文表示，這是中國官方對粵語的一種認可。粵語在港澳以至東南亞 、歐美華人社區都是常用方言，無論在日常社交、文娛、商貿、教育、傳播、旅遊等多個領域，都是廣東進行跨境經貿文化往來的重要紐帶，在方方面面都發揮著積極作用。

方言專家、廣東外語外貿大學中文學院教授嚴修鴻此前指出，方言傳承的速度跟不上中國城鎮化發展的速度。現在鄉村人口不斷往城鎮匯入，青年離鄉後慢慢不再說方言了，「要有意識地培養他們講方言，要把方言教育也納入國民教育體系。建議各地商會專門設立方言獎項，獎勵和資助那些同時會講方言的孩子。」