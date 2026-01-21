我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

「守護好粵語」首列廣州市政府工作報告

記者陳湘瑾／即時報導
廣州市舉辦粵劇、粵曲大賽的檔案照。 （中新社）
廣州市舉辦粵劇、粵曲大賽的檔案照。 （中新社）

廣州市十六屆人大六次會議19日在廣州開幕，廣州市市長孫志洋在會上作政府工作報告時指出，十五五時期，廣州將傳承發展粵劇粵曲等文化精粹，「守護好粵語」這一廣府文化的活態載體。港媒指出，這是中國官方首次把守護好粵語放入政府工作報告中。

據中新網，孫志洋表示，上述舉措是為了讓嶺南文化成為全球華僑華人加強中華文化認同的重要紐帶。

星島頭條引述廣東自媒體「健野部落格」發文，曾有媒體在街上採訪幾個不同年齡段的廣州本地學生，發現很多人不會說粵語、或者說得不標準，「這次官方的發聲特別重要，學校、家長、社會組織等等各方面都需要緊密配合，營造一個社會大氛圍，非常的重要！」

廣州市政協委員帥亦文表示，這是中國官方對粵語的一種認可。粵語在港澳以至東南亞、歐美華人社區都是常用方言，無論在日常社交、文娛、商貿、教育、傳播、旅遊等多個領域，都是廣東進行跨境經貿文化往來的重要紐帶，在方方面面都發揮著積極作用。

方言專家、廣東外語外貿大學中文學院教授嚴修鴻此前指出，方言傳承的速度跟不上中國城鎮化發展的速度。現在鄉村人口不斷往城鎮匯入，青年離鄉後慢慢不再說方言了，「要有意識地培養他們講方言，要把方言教育也納入國民教育體系。建議各地商會專門設立方言獎項，獎勵和資助那些同時會講方言的孩子。」

華人 東南亞

上一則

香港高等法院明首審「顛覆政權案」

延伸閱讀

中企員工拒年會表演脫口秀遭開除 法院認定違法：須支付賠償金

中企員工拒年會表演脫口秀遭開除 法院認定違法：須支付賠償金
愛馬仕中國賣溜溜球 開價1.84萬人民幣 「深圳、廣州已賣到斷貨」

愛馬仕中國賣溜溜球 開價1.84萬人民幣 「深圳、廣州已賣到斷貨」
大芝加哥華人馬年春晚 2月20日盛大登場

大芝加哥華人馬年春晚 2月20日盛大登場
廣州拆遷隊用霧炮機吹垃圾 驚現人造沙塵暴

廣州拆遷隊用霧炮機吹垃圾 驚現人造沙塵暴

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的