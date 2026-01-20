我的頻道

假觀光真生育 國會議員促阻中國人免簽遊關島

庫存賣光了 亞馬遜：關稅高成本將滲入物價

「準備爭冠」…國足亞洲杯首進決賽 迎戰日本

中國新聞組／即時報導
中國隊球員20日在比賽後拋起主教練普切（上）慶祝。(新華社)
中國隊球員20日在比賽後拋起主教練普切（上）慶祝。(新華社)

U23男足亞洲杯半決賽21日凌晨結束，中國隊以3：0戰勝越南隊，史上首次晉級決賽，並以連續五場零失球的紀錄創下洲際大賽新里程碑。雖然離春節還有將近一個月時間，但中國球迷卻直呼「提早過年了」；「計畫有變，準備爭冠」更成全網口號。國足官方與主帥安東尼奧‧普切則以「信念」和「團隊精神」為核心回應了贏球。

綜合央視新聞、新華網等媒體報導，因為歷史戰績不佳，中國隊本屆賽事僅被列為第四檔次的球隊。小組賽階段，中國隊憑藉頑強的防守和守門員李昊的神勇表現，以一勝二平的成績位列D組第二，首次闖入淘汰賽；四分之一決賽中，中國隊通過點球大戰力克烏茲別克隊，首次躋身四強。

21日半決賽，中國隊陣容進行了大幅輪換。出乎預料的是，面對此前進攻表現搶眼的越南隊，前四場比賽均採取穩固防守策略的中國隊本場壓了出來，並掌控了場上局勢。上半場中國隊控球率達到65%，並多次製造威脅，但未能打破僵局。

易邊再戰，中國隊在第47分鐘透過一次角球機會改寫比分，彭嘯在前點頭球得手，打進了自己本屆賽事的第二個進球。中國隊此前四場比賽僅打進一球，進球的正是彭嘯。

五分鐘後，中國隊向余望在禁區前沿轉身抽射破門，比分來到2:0；第73分鐘，「帶刀後衛」彭嘯再度破門，但主裁判在觀看視頻回放後，判定中國隊李鎮全越位在先，取消進球。補時階段，拜合拉木助攻王鈺棟破門，中國隊鎖定勝局。

向余望51分時的進球，對他有重要意義。身為重慶銅梁龍的當家前鋒，向余望小小年紀就有「中甲球王」封號，但在國家隊他的表現一直很低迷。去年U23亞洲杯預選賽，他因為屢屢錯失機會，飽受球迷批評甚至嘲罵。這場比賽他終於戰勝心魔，成為英雄。

據悉，這是U23國足首次打進U23亞洲杯決賽，也是中國男足各級國家隊時隔22年再進洲際賽事決賽。

值得一提的是，這支名義上的「U23國足」，實際上有多達11名20歲以下球員，最年輕的王鈀棟、蒯紀聞、楊皓宇都還只有19歲，他們甚至有機會參加下一屆U23亞洲杯。

最終戰決賽訂於1月24日，中國隊將對戰決賽至今保持全勝的日本隊。球迷紛紛期待U23國足「書寫一段中國足球傳奇」，還有人說，「不貪心，下場贏了就回家」。

越南 春節 日本

注重保暖、少吃生冷...中媒：海外網友瘋當「精神上中國人」

