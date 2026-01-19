我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

遇ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎? 國安部:不能

繼Deepseek梁文鋒...AI六小虎MiniMaxCEO現身李強座談會

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸AI六小虎之一的MiniMax稀宇科技創始人、CEO閆俊傑（左）出席座談會並發言，成為繼DeepSeek創始人梁文鋒後，第二位參會的AI大模型企業代表。圖取自央視
大陸AI六小虎之一的MiniMax稀宇科技創始人、CEO閆俊傑（左）出席座談會並發言，成為繼DeepSeek創始人梁文鋒後，第二位參會的AI大模型企業代表。圖取自央視

中國國務院總理李強近期主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對政府工作報告、「十五五」規劃綱要草案的意見建議。其中，中國AI六小虎之一的MiniMax稀宇科技創始人、CEO閆俊傑出席座談會並發言，成為繼DeepSeek創始人梁文鋒後，第二位參會的AI大模型企業代表。

央視報導，李強表示，今年外部形勢依然複雜多變，不確定、難預料因素增多，但要看到中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，只要堅定信心、直面問題、集中力量辦好自己的事，就一定能不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。

李強在會議上稱，要以高質量發展的確定性應對發展環境的不確定性，突出高質量發展的目標引領，在質的有效提升上取得更大突破。

受邀參加中國國務院領域座談會的人士通常被認為受到官方青睞，因此獲得較大關注。稀宇科技MINIMAX9日在港交所上市，此前超購逾1,800倍，上市首日高開一度漲超50%，市值破763億港元，成史上IPO規模最大的AI大模型公司。

澎湃新聞報導，MiniMax（稀宇科技）位於上海徐匯「模速空間」，是一家全球領先的通用人工智能（AGI）公司，自主研發了一系列全模態通用大模型，包括MiniMaxM2.1、Hailuo2.3、Speech2.6和Music2.0等，是目前「全球唯四全模態進入第一梯隊」的大模型公司。

截至2025年9月，MiniMax已有超過200個國家及地區的逾2.12億名個人用戶。2025年前九個月，公司營收同比增長超過170%，其中，海外市場收入貢獻佔比超70%。

有分析指出，稀宇科技屬於AI領域，主力產品為生成影片的AI應用，技術細緻度高，公司成立僅4年已發展迅速，員工平均年齡低於30歲，團隊展現活力。公司主要業務集中於海外市場，具有國際化優勢。在中國「AI六小虎」（智譜、Minimax、月之暗面（Moonshot/Kimi）、百川智能、零一萬物、階躍星辰）中，稀宇科技被認為是較強的一家。

AI 李強 國務院

上一則

仿效呆呆 四川樂至推免費「年豬宴」吸引3萬遊客吃席

延伸閱讀

中國2025年GPD增長5% 再度精準完成年度預定目標

中國2025年GPD增長5% 再度精準完成年度預定目標
中加總理會談簽署多項合作文件 未提調降關稅

中加總理會談簽署多項合作文件 未提調降關稅
加總理率五部長破冰訪中 料聚焦經貿農業合作

加總理率五部長破冰訪中 料聚焦經貿農業合作
中國總理李強會李在明 歡迎韓企擴大在中投資

中國總理李強會李在明 歡迎韓企擴大在中投資

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉

江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE