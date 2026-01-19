我的頻道

遇ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎? 國安部:不能

川普：諾委會讓他看清談格陵蘭不必只講和平

仿效呆呆 四川樂至推免費「年豬宴」吸引3萬遊客吃席

記者賴錦宏／即時報導
四川資陽樂至縣高寺鎮清水村推出免費年豬宴，首日吸引三萬人到場。（圖／取自封面新聞）
重慶合川女生「呆呆」徵召中國網友幫忙殺年豬成為「村宴」的文旅推廣模式走紅，各地紛紛效仿。1月17日，四川資陽樂至縣高寺鎮清水村黨總支書記李堂春，在社交平台發布影片，邀請大家來見證傳統殺豬、共赴年豬盛宴，首日吸引三萬人到場。

據《封面新聞》報導，此次活動由清水村村集體經濟組織與樂歡天農業開發有限公司聯手操辦，全部免費，將持續到18日，唯一要求是需排隊領票入場，當天有人清晨5點多就來現場排隊搶票。

報導稱，17日5時，天光尚未破曉，清水村停車場已迎來第一批赴約的客人，只為領取免費宴席的入場券。到7時許，排隊隊伍已綿延成數百人的長龍，來自重慶、成都、資陽周邊等地的遊客陸續趕來，私家車從村口排到路邊。

宴席現場，幾口大鍋沿場排開，遊客們舉手機簇擁在灶台旁，記錄下傳統殺豬、烹飪鄉土菜肴的場景。據悉，此次活動將連續舉辦兩天，每日設宴400桌、宴請4,000人，活動首日便吸引超過三萬人次到場。

據四川日報報導，四川省畜牧業協會相關負責人坦言，從新《生猪屠宰管理條例》來看，殺年豬用於自己食用合乎相關規定。但如要上市銷售的豬肉或相關製品（含菜餚），銷售方必須到定點屠宰場點完成檢驗檢疫和屠宰才能進入流通環節。照此規定，年豬宴舉行前，農家樂等業主應將生豬送至指定屠宰場點檢驗檢疫或完成屠宰。

重慶合川女生「呆呆」徵召中國網友幫忙殺年豬成為「村宴」的文旅推廣模式走紅，各地紛...
嚴打電詐 中國去年自緬甸押回5.7萬名犯罪分子

