「違規將嚴懲」中國監管部門 再要求車企抵制價格戰

記者林宸誼／即時報導
繼中國多家汽車製造商無視當局遏制過度競爭的行動、啟動新一輪降價後，中國監管機構部署規範新能源汽車產業競爭秩序，強調堅決抵制無序價格戰，並警告將嚴肅處理違規企業。

證券日報報導，工信部裝備工業一司、國家發展改革委產業發展司、市場監管總局價格監督檢查和反不正當競爭局，14日聯合召開新能源汽車行業企業座談會，部署規範新能源汽車產業競爭秩序相關工作，17家重點汽車企業負責人參加會議。

會議要求堅持創新驅動、品質第一，堅決抵制無序「價格戰」，推動構建優質優價、公平競爭的市場秩序。

會議並指出，三部門將進一步加強工作協同，加強成本調查和價格監測，加大監管和執法力度，強化產品生產一致性監督檢查，對違規企業依法依規嚴肅處理，維護公平有序市場環境，促進汽車產業高品質發展。

這是中國監管機構本周第2次就市場秩序舉行會議。中國財政部等近20個部門與能源公司和汽車製造商13日討論推動電動車產業發展，包括固態電池和自動駕駛等新技術研發。

儘管中國官方多次警告，汽車廠商仍難以停止降價，以應對國家補貼縮減和經濟增速放緩帶來的需求低迷。自1月初以來，BMW、福斯及10多個汽車品牌，紛紛下調價格或推出購車激勵措施。

瑞銀中國汽車行業研究主管龔旻指出，企業仍會透過車型更新、配置調整甚至品牌重塑適應市場。「儘管政府政策短期內取得了一定成效，但長期無法阻擋市場的『看不見的手』。要真正解決行業深層問題，需要進行整合。」

蘇商銀行特約研究員付一夫指出，三部門座談會選擇新能源汽車行業率先破題，主要包括兩方面原因：一是產業規模大、產業鏈長，「價格戰」當前已傳導至上下游，擠壓創新與品質投入，損害供應鏈與消費者利益；二是行業以價換量等亂象突出，且具備成熟的監管基礎與企業協同條件，整治易快速顯現效果，可為其他行業提供示範。

