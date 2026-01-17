我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗最高領袖：擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

中國順差破1兆美元 分析示警：已什麼都不想買

中國火箭飛行異常「實踐32號」衛星發射失利

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國原定於17日0時55分，在四川西昌衛星發射中心，使用長征三號乙運載火箭發射實踐32號衛星，不過卻發生火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。圖為長征3號乙遙30運載火箭將北斗三號IGSO衛星成功送入預定軌道。(新華社)
中國原定於17日0時55分，在四川西昌衛星發射中心，使用長征三號乙運載火箭發射實踐32號衛星，不過卻發生火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。圖為長征3號乙遙30運載火箭將北斗三號IGSO衛星成功送入預定軌道。(新華社)

中國原定於17日0時55分，在四川西昌衛星發射中心，使用長征3號乙運載火箭發射實踐32號衛星，不過卻發生火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。

「實踐」系列衛星是中國自主研製的科學試驗衛星系列，主要承擔科學探測與技術驗證任務，該衛星系列涵蓋了多種類型的衛星，例如實踐10號衛星是中國首顆微重力科學實驗衛星，用於開展微重力環境下的科學實驗研究，為中國的空間科學研究提供重要的實驗平台。

中國七大衛星系列，包括返回式遙感衛星系列、東方紅通信廣播衛星系列、風雲氣象衛星系列、實踐科學探測衛星系列、資源地球資源衛星系列、北斗導航定位衛星系列、海洋衛星系列。

新華社、搜狐新聞報導，此次搭載的實踐32號衛星本身具有強烈的技術試驗性質。這類衛星的主要使命是驗證全新的空間科學技術，探索未知領域。因此，發射任務本身就比部署成熟應用型衛星面臨更高的不確定性和技術風險。

執行此次發射任務的長征30號乙運載火箭，是中國航太一款相當成熟的運載工具，曾承擔過眾多重要衛星發射任務，包括2013年12月2日，長征三號乙遙23火箭，發射攜帶中國第一輛月球車的嫦娥3號探測器，此次任務代表探月工程第二步戰略目標全面實現。

2018年，長征3號乙遙30火箭將嫦娥4號探測器送入預定軌道，成功實現了人類探測器首次在月球背面的軟著陸。

航太

上一則

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

延伸閱讀

SpaceX增7500枚星鏈衛星 FCC批准

SpaceX增7500枚星鏈衛星 FCC批准
美封鎖委內瑞拉水域 衛星影像分析：11艘油輪照樣運油

美封鎖委內瑞拉水域 衛星影像分析：11艘油輪照樣運油
爭奪頻軌資源…中國新增20萬顆衛星申請 卡位太空競賽

爭奪頻軌資源…中國新增20萬顆衛星申請 卡位太空競賽
加速趕超SpaceX 中國將新增逾20萬顆衛星

加速趕超SpaceX 中國將新增逾20萬顆衛星

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23

超人氣

更多 >
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個
涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？

華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？