效仿美 對台斬首？中國國防部：凡能嚴懲台獨 都是可選項

圖為張曉剛日前主持記者會。（記者陳政錄／攝影）

美國在委內瑞拉 抓捕委國總統馬杜洛夫婦的事件引發世界關注，也被擔憂會不會被中共效仿，而大陸國防部 16日表示，「我們對付台獨武裝就像甕中捉鱉，凡是能夠嚴懲台獨分子的措施都是可選項」。

大陸國防部發言人張曉剛16日下午就近期涉軍問題發布消息，對於台灣輿論擔憂，大陸仿照美國對委內瑞拉做法合理化對台採取行動。有外媒稱，大陸若希望效仿美國，代價和風險會高得多。張曉剛表示，台灣問題純屬中國內政，如何解決是中國人自己的事，外部勢力無權置喙。

他強調，「我們對付台獨武裝就像甕中捉鱉，凡是能夠嚴懲台獨分子的措施都是可選項」。

另外對於有台灣民調顯示，超過60%受訪民眾表示不願自己或家人上戰場。張曉剛說，這再次說明島內（指台灣）絕大多數民眾要的是和平、發展、交流、合作，不希望看到兩岸對立對抗，甚至兵戎相見。

張曉剛批評「賴清德 當局」倒行逆施、謀獨引戰，其「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的面目會被越來越多的人識破，「我相信，沒有人願意當台獨炮灰，台獨分裂勢力違背民意，終將被掃進歷史垃圾堆。」