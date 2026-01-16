我的頻道

馬查多轉送諾貝爾獎章給川普引批評…今日你應知道5件事

鐵鏽地帶小鎮擊敗佛州 躍全美最佳退休地第2名

台美達成貿易協議 中國外交部回應了

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部發言人郭嘉昆16日表態反對建交國與台灣簽署具有官方性質協議，圖為郭嘉昆先前主持記者會。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆16日表態反對建交國與台灣簽署具有官方性質協議，圖為郭嘉昆先前主持記者會。（路透）

由行政院副院長鄭麗君領軍的關稅談判團隊已在美國與美方達成貿易協議，除關稅15%外還有數千億美元對美投資，同時取得232半導體及衍生品關稅最優惠待遇。中國外交部16日下午對協議表態稱，一貫堅決反對建交國與台灣商簽任何具有主權意涵和官方性質的協議。

中國外交部發言人郭嘉昆16日下午在記者會上，面對路透社記者提問， 15日國與台灣達成「貿易協議」，將會削減台對美半導體出口的關稅，並且引導台對美進行更多的投資時做出評論。

郭嘉昆表示，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報」。

稍早港媒南華早報16日援引中國駐美大使館向其發出的聲明，強烈抨擊美方刻意推進與台灣的關稅談判，指稱相關安排違反一個中國原則及中美三項聯合公報，要求美國立即撤回，否則後果須由美方自行承擔。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇指責美國「蓄意」推動對台談判，稱此舉「嚴重違反」一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背了華盛頓只與台灣保持非官方關係的承諾。他敦促美國「停止推進並立即撤銷所謂的協議，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，否則一切後果將由美方承擔」。

