香港屯門揮刀挾持路人案 兇手遭警方擊中不治

香港屯門揮刀案嫌翻已經被警方擊中而身亡。（圖／取自微博）

香港 屯門15日發生揮刀案，兇手遭到警方開槍後，已經不治身亡。

綜合香港01、星島日報等消息，屯門市廣場1月15日晚間7時08分，廣場DONKI超市內1處售賣燒番薯及關東煮的小食檔廚房，黑衫男職員正埋首清洗用具之際，身穿白衫、戴口罩的疑兇突然從後門潛行進入拿走1把刀，7時13分，警方接獲多名市民報案，指該名男子正持刀在商場地下及屯匯街一帶遊蕩揮舞。現場一度陷入極大恐慌，大批市民尖叫奔逃。

目擊者楊少年憶述，當時他正與女性友人騎單車經過，疑犯在他身邊舉刀揮動，刀刃距離他僅有約2至3厘米的驚險距離，「感覺把刀就在我右邊」。兩人驚見疑犯欲舉刀施襲，即全速踩車逃離現場。

香港警員起初向男子發出口頭警告無效，然後發射一發胡椒水劑，但男子未被制服，反而逃向商場另一出口。

相關畫面顯示，2名女子在混亂中失足倒地，嫌犯突然發狂，衝向其中1名無辜女途人並將其挾持，更舉起牛肉刀準備刺向女子。警員再次向男子發出警告，但同樣無效，兩名衝鋒隊警員於是分別向男子各開1槍，男子中槍倒地被制服，警員亦迅速救回女途人，並即時為男子急救，並後將他送往屯門醫院搶救。

據報導，嫌犯胸口及右肩分別中槍，應聲倒地，警員隨即衝前救回該名輕微擦傷的女途人，並即時為中槍男子進行急救。現場遺下1把12吋長牛肉刀、大灘血漬、子彈頭及救護員留下的包紮紗布。疑犯由救護車送往屯門醫院，延至晚上8時47分證實死亡。被挾持的51歲女子清醒被送往屯門醫院治理。

嫌犯為越南 裔的本地男子，曾任職地盤工（建築工人），前與家人同住大興邨，其後遷出，已與家人斷絕聯絡多月。由於案情重大，香港警方在深夜召開記者會講述案情，指死者為本地男子，持香港身分證，有黑社會背景及毒品案底。警方在其斜背包內檢獲1包毒品及1支伸縮警棍，不排除犯案時受毒品影響。屯門警區副指揮官黃浩翰強調，開槍決定絕對符合警方使用槍械指引，是在別無選擇下拯救了無辜市民的生命。案件目前交由新界北總區重案組跟進，將進一步調查死者的精神狀態及犯案動機。