我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍襲擊伊朗山雨欲來 卡達烏代德空軍基地撤離部分人員

一洲焦點／關稅裁決、伊朗起義、明州職業抗議家踢到鐵板

香港宏福苑大火後 官員：原址重建預料需9至10年

中央社台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
宏福苑大火原址重建可能需要9至10年，其中涉及處理產權及法律問題；圖為火災現場。（中通社）
宏福苑大火原址重建可能需要9至10年，其中涉及處理產權及法律問題；圖為火災現場。（中通社）

香港宏福苑去年11月發生奪命大火，7座大樓嚴重焚毀。港府官員今天表示，原址重建可能需要9至10年，其中涉及處理產權及法律問題；並指大樓雖然沒有即時倒塌風險，但相信未來要拆除的可能性甚高。

香港宏福苑8座大樓中，有7座大樓於2025年11月的大火中被嚴重燒毀。港府先前向宏福苑居民發放問卷，了解居民對長遠安置的意見，當中包括原址重建、收購居民的產權並給予居民現金、在其他地方興建房屋讓居民入住等等。

此前財政司副司長黃偉綸在電台節目中表示，宏福苑原址重建方案「不切實際」，或會將該處改建為社區設施。此番言論引來不少宏福苑居民反彈，批評政府一方面蒐集居民意見，一方面又「先關後門」，指原址重建「不切實際」。

明報及香港01報導，黃偉綸今天在立法會表示，原址重建或需要9至10年，估計居民最快可能要2035或2036年才能入住。他解釋，因為原址重建必須先拆除現有大樓，拆除前要在數年內先處理每個單位的產權及法律問題，挑戰相當大。

房屋局長何永賢表示，火災後宏福苑7座大樓內多處有混凝土爆裂、鋼筋彎曲等情況，鋼筋混凝土構建物未來是否符合負重及防火等性能要求，存在很大的不確定性，「內傷很重」。雖然7座大樓無即時倒塌風險，但相信未來要拆除的可能性甚高。

報導表示，有宏福苑業主（所有權人）代表今天早上到立法會遞交聯署信，表達394戶業主堅持原址重建，希望政府縮短重建年期。

業主代表戴先生表示，堅持原址重建不僅是為了資產，更包含對親人的思念。他透露，有年長的業主希望能將單位給子孫；而痛失雙親的災民將來返回宏福苑，「（當作）返到家裡可以見到爸爸媽媽，那種回憶的感受很重要」。

宏福苑 香港 港府

上一則

暌違10年返京 艾未未對中國無一句批評 反轟德官僚威權

延伸閱讀

泰中高鐵事故致32死 承建商與2025曼谷倒塌大樓相同

泰中高鐵事故致32死 承建商與2025曼谷倒塌大樓相同
調查：港教學AI普及率逾9成 23%中小學生無AI不會做功課

調查：港教學AI普及率逾9成 23%中小學生無AI不會做功課
宏福苑災民：回購價過低 質疑排除原址重建

宏福苑災民：回購價過低 質疑排除原址重建
香港宏福苑災民入住青年宿舍2周接遷離令 無奈嘆：被當球踢

香港宏福苑災民入住青年宿舍2周接遷離令 無奈嘆：被當球踢

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命