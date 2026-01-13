我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州青蔥1把逼近1.5美元 華人嘆快要吃不起

川普降信用卡利率20日實施 華爾街推方案應急

防窮人耍賴？山東診所「放棄低端患者」挨轟

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
山東沂南縣一家私人診所貼出的通告遭狠批。(取材自上游新聞)
山東沂南縣一家私人診所貼出的通告遭狠批。(取材自上游新聞)

山東沂南縣一家私人診所日前因張貼「放棄低端患者」公告，引發軒然大波，當地衛健局24小時內火速約談整改，並對診所王姓負責人進行約談批評。不過，「低端患者」這一標籤意外撕開醫療行業關於患者篩選、經營壓力與醫德衝突的現實困境。

上游新聞報導，涉事沂南永學中醫診所公開張貼公告，題為「收費高低與醫德無關，要放棄低端患者」，將病患分為「低端」與「優質」兩類，內容提到「低端患者花1塊錢(人民幣，約0.14美元)，要10塊錢的藥，100塊的效果，還得要1000塊的服務，轉頭挑三揀四，耍賴訛錢，你不滿足他，就拿醫德綁架你」；「優質患者完全不一樣，只要你有真本事，能解決他的問題，人家從不討價還價，價格合理貴點，心甘情願買單」。

對此，該診所負責人王永學證實告示真確，自稱是從網上看到後「覺得有道理」就照用，這樣做是「為了保護自己」。他表示，有些患者來就診不配合治療還嫌費用高、故意刁難，「這樣的內容可能會讓部分患者不舒服，但診所日常營運需要成本」、「開診所，不能想著救所有人，愛心氾濫是不行的」。

該事件引來撻伐聲浪，人民網指出，妄稱前來就醫的患者為「低端患者」，不僅踐踏患者尊嚴，冒犯公序良俗，更是對「醫者仁心」等基本倫理的公然挑釁；新京報快評則指出，生命從來沒有「低端」、「高端」之分，做出這種區分，是對醫德邊界的模糊與退讓，也是將經濟收益置於救死扶傷之上。

網友們也罵翻了，有人吐槽，「這張貼出來對病人太不尊重了」、「高端的就沒有老賴嗎」、「現在的診所就是為了賺錢」；但也有人認為診所說的是「大實話」，強調「誰急了那就是對號入座」、「現在貪小便宜的人太多了」、「不想花錢卻想請扁鵲再世的醫生，合理嗎」。

目前，當地相關部門已對這家私人診療機構的負責人進行了約談批評，責令該診所立即整改。

上一則

青海工程評標有問題拒評？爆4專家「集體餓暈」送醫

下一則

美放寬Nvidia H200晶片出口中國 媒體曝美國有「三重算計」

延伸閱讀

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了
山東男籌錢救血癌妻 「50公噸地瓜」的愛心接力開始了

山東男籌錢救血癌妻 「50公噸地瓜」的愛心接力開始了
山東銀行員假期嫖娼 6年後被解雇合理嗎？ 高院作出判決

山東銀行員假期嫖娼 6年後被解雇合理嗎？ 高院作出判決
曾在亞洲盃砍42分「小巨人」張子宇職籃首秀 端出成績

曾在亞洲盃砍42分「小巨人」張子宇職籃首秀 端出成績

熱門新聞

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報
CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置