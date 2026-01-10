我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把和平獎轉給川普？諾貝爾協會：獎項不可分用

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

為確保供應 全球PC大廠擬採購長鑫存儲DRAM

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國銀行（BofA）的最新報告指出，全球PC大廠惠普，正計畫將中國DRAM供應商「長鑫存儲」納入供應鏈，以緩解DRAM記憶體供應緊張的困境。

尤其在當前美光、三星等國際大廠供應缺口持續擴大，現有供應通路近乎窮盡背景下，惠普擬聯合中國存儲廠商推出面向亞歐市場的「限定版」產品，以確保不會引起美國政府的不滿。

集微網報導，巴倫周刊分析師Tae kim也援引美國銀行的研究報告指出，中國的NAND Flash和DRAM供應商可能會看到更大規模的被海外品牌客戶採用，因為三星電子、SK海力士、美光等公司的供應限制，將使長鑫存儲成為有吸引力的選擇。

目前長鑫存儲母公司長鑫科技正準備在中國A股科創板IPO，計畫募資人民幣295億元，主要用於記憶體製造量產線技術升級改造專案、DRAM記憶體技術升級專案、動態隨機存取記憶體前瞻技術研究與開發專案。

根據長鑫科技招股書披露的信息顯示，目前已經是中國規模最大、技術最先進、布局最全的動態隨機存取記憶體（DRAM）研發設計製造一體化企業，採用垂直整合製造（IDM）業務模式。

長鑫科技主要提供DRAM 晶圓、DRAM 晶片、DRAM 模組等多元化產品方案，覆蓋DDR、LPDDR兩大主流系列，目前已完成從DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X的產品覆蓋和迭代，產品廣泛應用於伺服器、移動設備、個人電腦、智慧汽車等市場領域。

在產能方面，目前長鑫科技在合肥、北京兩地共擁 有3座12吋DRAM晶圓廠，產能規模到2026年約每月30萬片，位居中國第一、全球第四。基於Omdia資料測算，按2025年第２季度DRAM銷售額統計，長鑫科技的全球市占已增至3.97%，並將隨著技術發展及產能建設實現進一步增長。

在長鑫科技披露的主要核心客戶名單當中，包括阿里雲、字節跳動、騰訊、聯想、小米、傳音、榮耀、OPPO、vivo等，但是缺乏海外龍頭科技廠商。如果能夠順利進入惠普供應鏈，那麼無疑將有助於擴大在海外市場的應用，提升品牌認可度和市占。

但是惠普等美國品牌製造商，採購長鑫存儲的DRAM產品面臨的最大障礙之一是美國法規，因為根據美國NDAA法（第5949條），禁止美國國防部使用來自中國的半導體。雖然，普通的商業設備對來自中國的半導體的集成沒有限制，但是這依然會刺激美國的敏感神經。

所以，美國銀行的報告也指出，惠普對長鑫存儲DRAM模組的整合可能僅限於面向亞洲和歐洲發貨的終端產品，這代表惠普希望透過這樣的方式，來確保使用中國的DRAM模組不會引起美國政府的不滿。

惠普 供應鏈 三星

上一則

中國專家：AI提升投資韌性 中美博弈成全球資本市場主線

下一則

中國審查Meta收購Manus 分析：加強監管AI技術出口

延伸閱讀

CIA估古巴經濟陷更深困境 但政府不一定倒台

CIA估古巴經濟陷更深困境 但政府不一定倒台
世界知名學府典藏慈濟美國家譜 見證華人移民與宗教歷史

世界知名學府典藏慈濟美國家譜 見證華人移民與宗教歷史
記憶體價格飆漲 助三星上季獲利成長208%

記憶體價格飆漲 助三星上季獲利成長208%
蘋果等科技大廠瘋搶DRAM 為何讓南韓飯店業者樂開懷？

蘋果等科技大廠瘋搶DRAM 為何讓南韓飯店業者樂開懷？

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛
最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億元給前妻基金會

最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億元給前妻基金會