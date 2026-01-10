王毅與坦外長會談：做好激活坦尚鐵路工作打造鐵路繁榮帶

我的頻道

記者黃國樑/即時報導
當地時間2026年1月9日，中國外交部長王毅在三蘭港與坦尚尼亞外長孔博會談。 中國外交部網站
據中國外交部網站，當地時間2026年1月9日，中國外交部長王毅在坦尚尼亞舊都三蘭港與坦尚尼亞外長孔博會談。王毅表示，坦贊鐵路是中非友誼的象徵，也是雙方合作的豐碑。中坦雙方要共同做好鐵路激活工作，打造坦尚鐵路繁榮帶，協助坦全面發展，造福當地人民，繼續作中非合作的典範。

孔博則表示，坦中關係堪稱非中合作的典範。坦贊鐵路激活計畫將有力促進地區互聯互通和經濟發展。坦方恪守一個中國原則，堅定致力於發展坦中全面戰略夥伴關係，期待從中國對非零關稅措施中更多獲益。

王毅說，此訪是中國外長連續第36年新年首訪非洲，向世界發出中非永遠站在一起的明確訊號。中方始終從相互支持幫助的南南合作角度看待對非合作，願同非洲實現共同發展，共建新時代全天候中非命運共同體。

去年11月20日，中國國務院總理李強曾在出席南非舉行的G20領導人峰會前，先行訪問尚比亞（陸譯贊比亞），並在盧薩卡同與尚比亞總統希奇萊馬、坦尚尼亞副總統恩欽比共同出席坦尚鐵路激活項目開工儀式。而王毅昨訪問了坦尚鐵路另一頭的坦尚尼亞，再次對坦尚鐵路的激活工程表達了積極支持的意向。

王毅表示，中坦關係由兩國老一輩領導人共同締造、幾代歷經風雨攜手鑄就。中方珍視中坦傳統友誼，願同坦新一屆政府一道，保持高水平互信，堅定相互支持，深化交流合作，推動中非合作論壇北京峰會更多成果在坦落地，助力中坦各自現代化進程，更好造福兩國人民。

王毅表示，中坦身為全球南方國家，應攜手維護聯合國核心地位和國際法權威，堅定支持多邊主義，推動建立更公正合理的全球治理體系，捍衛廣大發展中國家正當權益。

孔博表示，坦方支持習近平主席提出的「一帶一路」倡議和四大全球倡議，願同中方深化在中非合作論壇框架下合作，密切多邊協作，共同捍衛地區和世界公平正義與發展繁榮。

