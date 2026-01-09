馬杜洛倒台 外媒：中國放貸數百億美元恐化為烏有

委內瑞拉的馬杜洛政權近日遭到推翻後，中國在過去大約20年時間向委國提供的數百億美元貸款，新政府可以援引「惡債」原則宣布這些外債無效。（路透）

委內瑞拉 的馬杜洛政權近日遭到推翻後，有外媒引述分析師說法，中國在過去大約20年時間向委國提供的數百億美元貸款 ，新政府可以援引「惡債」原則宣布這些外債無效。

「南華早報」（South China Morning Post）昨天報導，美國軍隊1月3日發動突襲，抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並帶往紐約受審，使得北京當局在委國的龐大曝險陷入了不確定狀態。

樂觀設想是，美國主導的經濟重建將幫助卡拉卡斯當局提高原油產量和出口量，以償還外債。然而，分析師認為，委內瑞拉新政府更有可能質疑對中債務的合法性。

中國人民大學拉丁美洲研究中心主任崔守軍表示：「為了獲得國際貨幣基金（International Monetary Fund）與美國援助，新政權可能會援引西方法律體系的『惡債』原則，為拒絕承認債務提供法律託辭。」

所謂的惡債（Odious debt）也稱為非法債務，是指新政府主張前政權欠下的債務並未給國家帶來利益，因此無約束力。伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）政權垮台後，伊國當局同樣援引過這項概念。

儘管官方數據不透明，但多家智庫的數據顯示，中國向時任委內瑞拉總統查維斯（Hugo Chavez）和之後的馬杜洛提供大量貸款，總額超過600億美元，這些資金主要用於基礎建設。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）經濟學家徐天辰指出，對於新政府繼承的「非法」債務進行重新談判，將使中國的貸款換石油 交易面臨重大重組風險，但中方仍有可能繼續獲得委國石油。

徐天辰認為，美國總統川普（Donald Trump）似乎願意把委內瑞拉石油賣給中國，好讓美企從中獲利。