中國特警押解 太子集團創辦人陳志被脫頭套曝狼狽

中國新聞組／即時報導
公安部刑偵局發布影片，表示透過柬埔寨相關部門配合，已於7日將陳志從柬埔寨金邊押解回中國。（視頻截圖）
被美國等多國通緝的太子集團創辦人兼董事長陳志，在柬埔寨被捕後，7日遭押解到中國接受調查，中國公安部不僅公開了陳志被捕的畫面，並通報陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。畫面中，陳志穿著藍色囚衣、戴手銙由多名荷槍實彈的特警大陣仗押下飛機。下機時，公安刻意脫下了他的頭套，陳志顯得十分憔悴狼狽。中方也將公開通緝其同夥，堅決將在逃人員緝捕歸案。

據大公報報導，中柬執法合作取得又一重大戰果。公安部8日晚發布消息，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，於7日成功將陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。押解車為北京車牌，相信他被關押在東城區看守所（東看）。

公安部刑偵局8日發布了陳志被從柬埔寨押解回國的現場畫面，身著藍色囚服的陳志個子矮小，被戴上頭套和械具，由公安部特警押解下機，衣服上還有明顯的「東看」標識。

據報導，陳志被特警押上飛機後，換上藍色看守所囚衣，套上黑色頭套，手銬腳鐐用鐵鏈串起。飛機降落北京機場後，兩名特警押解陳志下機時，後面一名特警快速扯走了陳志頭套，鏡頭前出現陳志憔悴樣貌，隨後其被由專車送往北京東城區看守所。

公安部通報稱，經查，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，已將陳志依法採取強制措施，案件進一步偵辦中。公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。

據公安部刑偵局發布畫面，押解陳志的特警胸前有「藍劍突擊隊」的徽章。「藍劍突擊隊」是北京市公安局反恐處突的特警尖兵，主要承擔嚴重暴力、恐怖案件現場處置等急難險重任務。據介紹，新警員要在特警總隊接受基礎培訓、封閉集訓、實戰鍛鍊，經過五至八年，隊員才能磨礪成格鬥高手、「神槍手」或能夠談判勸降的心理專家。

外交部發言人毛寧在8日例會上表示，打擊網賭電詐是國際社會的共同責任，中方同柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網路詐騙犯罪，取得顯著成效。

柬埔寨 詐騙

