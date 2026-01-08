江西19歲男困柬埔寨 與母視頻按酒窩暗示「救我」

母子二人最後一次視頻通話。（取材自極目新聞/受訪者供圖）

江西19歲小伙葉文斌去年7月以「同學邀約到南昌玩」為由離家，輾轉途經雲南、廣西等地後行動軌跡指向柬埔寨 ，失聯已四個月。其母費女士稱，其間她獲得匿名信息，指葉文斌疑被16萬元人民幣（約2.3萬美元）轉賣且已傷殘。她回憶和兒子的最後一通電話中，兒子按著臉部的「酒窩」像是在說「救我」向她求救，但她懊悔自己第一時間沒看懂，懷疑兒子被騙到柬埔寨做詐騙。

據極目新聞報導，費女士稱，2024年，葉文斌從上饒一所職業高中畢業後回到老家，做過外賣員、養老護理員等，離家前和親戚學習做電商。2025年7月28日，葉文斌說同學約他去南昌玩幾天。7月30日，自稱是邊境工作人員的人用葉文斌的微信給費女士打來語音電話，稱孩子想出境。她請求對方將兒子遣返，對方卻說「只能勸孩子自行返回」。

當晚，她和兒子最後一次視頻通話，兒子發來的定位顯示在普洱市思茅區雙雙幸福旅酒店。之後七天，費女士給葉文斌打微信電話被拒接，她通過微信文字提醒「被騙到國外就不受中國法律保護了」，葉文斌接連回覆「我知道，我明白」。葉文斌的定位一直在變，7月31日顯示他在普洱市茶馬古道遺址公園、昆明市呈貢區第七街區，8月31日顯示他的定位在西雙版納州。8月7日，兒子電話關機。

費女士分別向兒子定位曾出現的鉛山縣和廣西靖西警方報案求助，經查與葉文斌一同乘車的同伴去向指向柬埔寨。費女士恍然大悟，與兒子最後一次視頻通話時，她順手截屏留下兒子和自己同框的照片，其中一張兒子按著臉部的「酒窩」，像是在求救，「我把圖片發在網上，有人提醒按著『酒窩』就是『救我』的意思」。她回憶，兒子以往視頻通話時沒有按酒窩的習慣，兒子外出遊玩視頻通話會主動展示朋友和周邊環境，而那次視頻通話他拒絕展示。

直到10月，志願者轉發某社交軟件群消息顯示，有人稱「轉賣一名豬仔：葉文斌，19歲，因一直沒業績不服從管理，在蛇頭手裡10萬元人民幣買來，這段時間在公司各種開銷，現16萬元人民幣賣出，看上的老闆來公司一手交錢，一手交人」。她確認此人是葉文斌，手臂和面部傷痕明顯。但轉賣信息幾天後就下架了，可能已被轉賣。

費女士2025年12月5日來到柬埔寨金邊尋子，但歷時一個月並未找到兒子在柬埔寨的位置。其間有一名網友自稱可以對接尋人，強調「我只能說（葉文斌）有傷殘，多的就不說了」後失聯，她推測對方可能是因為此前媒體報導，熱度上升，哄騙她下架視頻，「我擔心兒子已經落下殘疾」。