我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年輕台女免簽赴美陪唱賺生活費 遭海關抓包遣返

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

殲35綠皮機新年首飛「綠皮示人」 釋量產信號

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架殲35飛機6日從航空工業瀋飛的試飛跑道騰空而起，開啟「新年第一飛」。 （取材自中航工業集團圖片）
一架殲35飛機6日從航空工業瀋飛的試飛跑道騰空而起，開啟「新年第一飛」。 （取材自中航工業集團圖片）

一架殲35飛機6日在航空工業瀋飛的試飛跑道上騰空直衝雲霄，開啟「新年第一飛」，意味著全年試飛工作全面展開；這也是殲35以底漆示人的「綠皮機」飛行畫面首次官方披露。官方發布的飛機純原聲起飛影片及機身細節展示，被視為技術成熟度滿足大批量生產與實際列裝的明確信號。

殲35試飛機為什麼是「綠皮機」？央視披露主要有三個原因，第一，防腐和基礎保護的需要。飛機機體由大量金屬和複合材料拼接而成，在製造裝配和試飛初期，飛機表面會暴露在潮濕的空氣中，容易發生電化學腐蝕。綠色的底漆含有鉻酸鹽，具有極強的防腐蝕防鏽功能，能為金屬機身提供最基礎和最重要的保護。

第二，出於工程試飛的實用考慮，在首飛和初期試飛階段，工程團隊核心目標是驗證飛機的飛行性能、操縱性、結構強度等基本品質，保持簡單的綠皮狀態，便於工程人員對機身表面進行檢查標誌和維修。

第三，就是成本原因，在設計和狀態沒有完全固化的時候，噴塗昂貴的正式塗料是一種浪費，一旦機身結構需要修改，這些塗層就要被磨掉重來，只有到了量產型塗裝階段，才會噴塗上正式的作戰塗裝。

據央視頻發布影片顯示，嶄新的殲35艦載機在航空工業瀋飛試飛跑道上出廠起飛，原聲震撼來襲，圓滿完成「新年第一飛」。該機塗綠色底漆，機翼折疊鉸鏈、機身背部共形天線、各類檢修口與結構拼接細節得以清楚呈現，也讓外界清楚觀察其整體結構設計邏輯。

央視披露，殲35最終的服役顏色將是深灰色質感細膩的機身，被稱為「霧霾灰」，殲35是一款隱身戰機，「霧霾灰」也是為了在空中更好地隱藏自己。此外，央視新聞還透露，除了綠色，中國軍機試飛時採用黃色塗裝的情況也非常多，被稱為「黃皮機」，「每架綠皮機、黃皮機的出現，可能預示著一款新型號或新能力的誕生。」

中華網報導，透過機身外觀可以發現，機體蒙皮大量採用高階碳纖維複合材料，初估占比已超過四成，在減輕機體重量的同時，兼顧結構強度與韌性，部分關鍵部位則結合新型材料設計，用以支撐後續隱形與航電系統整合需求。

此外，該架殲35戰機在雷達罩與進氣道邊緣等位置，整合特殊材料設計，以降低雷達反射特性，機身側邊還可見前置硬式空中加油接口配置，對應未來艦載機遠程作戰與空中補給需求。

殲35是中國自主研製的新型隱身艦載戰鬥機，以制空作戰為主兼顧對地、對海作戰，具有隱身制空、彈滑兼容等特點，是海軍實現由近海防禦向遠海防衛轉變的標誌性裝備。

殲35也是解放軍海軍首款第五代隱形戰機，此次驗證機成功試飛，被外界解讀為殲35艦載機後續量產與列裝進程的重要一步。

解放軍

上一則

路透：中國拘留6名成都秋雨教會成員

延伸閱讀

飛機一落地就站起來錯了嗎？分析曝背後原因 坐「這位子」最適合

飛機一落地就站起來錯了嗎？分析曝背後原因 坐「這位子」最適合
參聯會主席爆抓捕馬杜洛細節 籌備數月、動用逾百架飛機

參聯會主席爆抓捕馬杜洛細節 籌備數月、動用逾百架飛機
CBS：官員證實川普下令空襲委國 首都至少7聲爆炸、有飛機飛過

CBS：官員證實川普下令空襲委國 首都至少7聲爆炸、有飛機飛過
飛機發生意外恐成凶器…海航空姐長髮簪惹議 有人認美觀無妨

飛機發生意外恐成凶器…海航空姐長髮簪惹議 有人認美觀無妨

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程