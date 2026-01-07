陸媒曝沈伯洋住處 國台辦稱反映中國民意

中國國台辦發言人陳斌華。中央社

中國博主、官媒社群曝光立委沈伯洋 住處、工作場所衛星圖資與街道圖。中國國台辦今天表示，民進黨 政府稱要檢討兩岸交流，暴露阻限兩岸交流的真實面目，陸方懲治「台獨頑固份子」行動堅決果斷。

中國國台辦今天舉行例行記者會，發言人陳斌華聲稱，沈伯洋「破壞兩岸關係、分裂國家、謀獨引戰」，並稱中國的這名博主的「自發行為」，反映廣大民眾堅決反對台獨的態度，以及反對沈伯洋所言所行。

陳斌華又稱，民進黨政府打壓有關帳號，並稱「要檢討兩岸交流」，「充分坐實其與沈伯洋是一丘之貉，充分戳穿其所謂言論自由的虛偽，充分暴露其煽動兩岸對立對抗、阻限兩岸交流的真實面目」。

他稱，在懲治「台獨頑固份子」上，中國的意志堅如磐石，行動堅決果斷。

中國社群微博博主孤煙暮蟬坐擁粉絲數734.4萬人，其於1日發出「沈伯洋，看你往哪逃」一文，拋出衛星圖資與街道圖，點出沈伯洋的住處與工作場所。

中國福建廣播影視集團海峽衛視轄下台海新聞欄目「今日海峽」2日在社群專頁轉載相關內容，進一步點出沈伯洋的住處與工作場所路名、周邊地標。

大陸委員會（陸委會）3日下午透過新聞稿表達嚴厲譴責，要求「今日海峽」等社群平台立即撤除相關資訊。

陸委會嚴正聲明，「中共 如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。