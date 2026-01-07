太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

柬埔寨民眾駕車經過金邊的一家太子銀行。（歐新社檔案照）

柬埔寨「柬中時報」7日報導，該報記者獲悉，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，以接受相關部門調查。

美國司法部 去年10月14日宣布起訴陳志，起訴書中說，擁有英國和柬埔寨公民身份的太子集團董事長陳志，在柬埔寨成立園區，強迫他人在類似監獄的場所從事殺豬盤詐騙 ，包括建立長期關係以博取受害者信任。陳志使用暴力，曾指示「不要把人給打死」，收益用來豪華旅行。

美國司法部當時說，陳志涉嫌電信詐騙及洗錢，並針對陳志詐騙所得、約12萬枚比特幣（現值為150億美元左右，約新台幣4600億元）提出沒收請求。

自由亞洲電台曾報導，陳志是中國公民，2014年獲得柬國國籍。

這筆錢先前存放於陳志持有私鑰的加密貨幣 錢包中，現已由美國政府接管。司法部指出，此案為美國司法部史上規模最大的沒收行動。

美國的起訴書說，2015年來，陳志一直擔任「太子集團」創辦人兼董事長，在30多個國家經營數10家商業實體，表面上業務為房地產開發、金融及消費者服務。

然而，陳志及其他「太子集團」高層暗中將集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。在陳志的指示下，「太子集團」透過在柬埔寨各地經營詐騙機構，進行加密貨幣投資詐騙，從中獲取巨額利潤。

司法部說，陳志和「太子集團」高層利用在多個國家的政治影響力，向政府官員行賄以避免執法部門干預，還透過專業洗錢活動以及表面上合法的商業企業網路，例如線上賭博及加密貨幣挖礦業務，來洗白詐欺收益。

陳志及同夥將部分犯罪所得用於豪華旅行和娛樂，購買手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、高檔收藏品及稀有藝術品等奢侈品。

此案並引發中國指控美方「黑吃黑」，透過駭客手法沒收陳志的比特幣。中國國家計算機病毒應急處理中心去年11月說，美國政府早在2020年就透過駭客技術手段「竊取」陳志持有的12萬枚比特幣，這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，卻遭美國政府「國家級駭客」手法接管。