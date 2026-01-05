曾以贗品名義出售 寧波藏家將「江南春」送回南博

明代仇英「江南春」圖卷局部。(取材自澎湃新聞)

南京博物院館藏明代仇英「江南春」圖卷，2001年以「贗品」名義6800元售予神祕「顧客」，24年後卻以8800萬元人民幣估價現身拍賣 市場，引發公眾對文物處置程序質疑；近日，古籍公眾號署名「黃懷琳家民」消息指出，「江南春」持有者、寧波籍收藏家朱光已從澳洲 回到中國，主動將這件藏品移交相關部門。目前，「江南春」傳出已再度入藏南京博物院庫房。

「江南春」圖卷原為晚清收藏家龐萊臣擁有，1959年由龐氏後人捐贈南京博物院。不過，1997年南博在清理館藏時將其列為「偽作」並調撥至江蘇省文物總店，這件畫作後來被南京收藏家陸挺低價購入。去年5月，陸挺病逝後因債務問題轉讓大批藏品，最終由寧波買家朱光接手。

不久後，「江南春」圖卷被發現送上拍賣場，以8800萬元人民幣起拍。龐氏後人發現後，舉報有人「盜賣文物」，拍賣行緊急撤拍。

該事件5日傳出最新進展，目前手持「江南春」的寧波籍收藏家朱光從澳洲歸國，主動把該畫作移交相關部門。儘管「江南春」已重新入藏南博，但圍繞在文博系統的爭議並未平歇，尤其是文物處理程序合法性、文物去向及利益鏈疑點，更是當前輿論聚焦的核心。

有網友分析，朱光從原先藏家陸挺那裡接手「江南春」後不久，立馬送上拍賣場，就是因為「他肯定知道這個東西的貓膩」，留在手上等於一個燙手山芋，沒想到被龐家人發現。但也有網友懷疑，「朱光是被坑了，他可能什麼也不知道」。

據悉，「江南春」圖卷事件之所以掀波，是因為去年年底，南京博物院退休 職工郭禮典實名舉報南博前院長徐湖平盜竊文物，並行賄高官當保護傘，致使數以千計國寶流失損毀。驚動江蘇省委省政府以及國家文物局展開調查，事件引起廣大關注。