我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵川普猛攻詐欺案？華茲宣布棄選明州州長

特勤局：范斯俄州寓所遭入侵 一嫌被捕

中使館再度呼籲中國公民 近期避免前往日本

中國新聞組／即時報導
中國駐日本大使館再度以治安不佳為由，呼籲中國公民近期避免前往日本。（歐新社）
中國駐日本大使館再度以治安不佳為由，呼籲中國公民近期避免前往日本。（歐新社）

中國駐日本大使館3日深夜再度發布通告，提醒在日中國公民注意人身安全。通告稱，近期，日本部分地區治安環境不靖。福岡縣、靜岡縣、愛知縣等多地發生殺人未遂、報復社會案件。

中國駐日本大使館表示，多名旅日中國公民報告遭無端辱罵毆打並受傷。2025年12月31日，東京新宿區發生汽車撞人事件。兩名中國公民被嚴重撞傷，後被緊急送往醫院救治。

通告指出，值此歲末年初、春節將至之際，中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，再次提醒在日中國公民注意安全，密切關注當地治安形勢，切實提高安全防範意識，加強自我保護。如遇針對性、歧視性案件，注意保存證據，及時報警並聯繫中國駐日使領館尋求協助。

日本共同社上個月底曾報導，從對業內人士等的採訪獲悉，中國有關部門要求中國國內大型旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客人數減至以往的六成。

報導稱，中國政府提醒公民避免前往日本，減少赴日遊客數或意在打擊日本旅遊業。

中國旅遊業相關人士等透露，下達前述指示是在日本首相高市早苗在國會答辯中稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」後的去年11月下半月。列舉的理由是日本治安惡化，該政策原本被認為會執行至12月，但據稱進入去年12月後，旅行社被要求將該措施延續至今年3月。

共同社引述分析指，中國此舉意在通過減少簽證申請，不僅是團隊遊客，也將占到整體八至九成的自由行遊客數量降低。旅遊業相關人士表示，11月起團隊遊已全部暫停。

日本 大使館 簽證

上一則

美接掌委國石油恐衝擊對中出口 外交部：利益依法受保護

延伸閱讀

美抓馬杜洛／中：反對國際警察 網：若學美 日相下台了

美抓馬杜洛／中：反對國際警察 網：若學美 日相下台了
高市早苗曝新年超高壓行程 忙搬家、應對國際事件

高市早苗曝新年超高壓行程 忙搬家、應對國際事件
美國攻擊委內瑞拉 高市早苗表明日本政府立場

美國攻擊委內瑞拉 高市早苗表明日本政府立場
川普通話高市早苗 確認美日同盟堅強穩固

川普通話高市早苗 確認美日同盟堅強穩固

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
專家建議，購買羽絨服時注意面料是否採用防鑽絨工藝，減少羽絨纖維飄散。圖為消費者在天津市一家商店選購羽絨服。（新華社）

福建男每天穿低價羽絨外套超過12小時 確診一病症

2025-12-29 09:30
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班