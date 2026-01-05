中使館再度呼籲中國公民 近期避免前往日本

中國駐日本大使館再度以治安不佳為由，呼籲中國公民近期避免前往日本。（歐新社）

中國駐日本大使館 3日深夜再度發布通告，提醒在日中國公民注意人身安全。通告稱，近期，日本部分地區治安環境不靖。福岡縣、靜岡縣、愛知縣等多地發生殺人未遂、報復社會案件。

中國駐日本大使館表示，多名旅日中國公民報告遭無端辱罵毆打並受傷。2025年12月31日，東京新宿區發生汽車撞人事件。兩名中國公民被嚴重撞傷，後被緊急送往醫院救治。

通告指出，值此歲末年初、春節將至之際，中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，再次提醒在日中國公民注意安全，密切關注當地治安形勢，切實提高安全防範意識，加強自我保護。如遇針對性、歧視性案件，注意保存證據，及時報警並聯繫中國駐日使領館尋求協助。

日本共同社上個月底曾報導，從對業內人士等的採訪獲悉，中國有關部門要求中國國內大型旅行社減少赴日簽證 申請數量，把赴日遊客人數減至以往的六成。

報導稱，中國政府提醒公民避免前往日本，減少赴日遊客數或意在打擊日本旅遊業。

中國旅遊業相關人士等透露，下達前述指示是在日本首相高市早苗在國會答辯中稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」後的去年11月下半月。列舉的理由是日本治安惡化，該政策原本被認為會執行至12月，但據稱進入去年12月後，旅行社被要求將該措施延續至今年3月。

共同社引述分析指，中國此舉意在通過減少簽證申請，不僅是團隊遊客，也將占到整體八至九成的自由行遊客數量降低。旅遊業相關人士表示，11月起團隊遊已全部暫停。