李在明：中國是朝鮮半島和平與統一重要夥伴

南韓總統李在明(右二)抵達北京，對中國進行為期四天的國事訪問。(新華社)

在中國進行國事訪問的南韓 總統李在明 ，今天晚上在北京舉行的在中韓人座談會上致詞提到，為了朝鮮半島的和平與統一，中國是無比重要的合作夥伴，強調了中國在兩韓問題上扮演的角色重要性。

韓聯社報導，李在明在致詞中表示，希望這次訪中能補足兩國關係中不足之處，成為使韓中關係正常化並進一步發展的出發點。他也提到，位於北京的釣魚台國賓館是當年針對北韓核問題舉行6方會談的地點，彰顯中國對朝鮮半島和平的重要性。

李在明指出，去年11月是中國國家主席習近平 時隔9年訪韓，過後不到兩個月就換李在明訪中，韓中雙邊領袖如此快速的互訪前所未見，「這也反映了雙邊希望在最快的時間內使兩國關係正常化的鄭重認知」。

李在明也提及了中國在經濟方面的發展與雙邊合作的可能性。他指出，中國在支付寶等金融技術日常化，及包括電動車普及的環保政策上取得相當大的變化。

李在明說，他記得每年1月時，南韓人就會開始擔心2、3月來自中國的粉塵，但現在已經沒有這樣的狀況，稱讚中國取得「相當大的發展」。他也說，雖然中國在國際市場上與南韓競爭，但在新再生能源、生技、銀髮產業等許多領域仍有無窮無盡的合作空間。

李在明今天下午飛抵北京，展開為期4天3夜的國是訪問。這也是2019年12月前總統文在寅訪中後，南韓總統時隔6年訪中，以國是訪問來計算則是時隔8年。在今晚座談會後，李在明預計5日與習近平舉行雙邊會談，可能談及朝鮮半島非核化問題等區域安保議題、「限韓令」鬆綁及中國在黃海（南韓稱西海）爭議海域設置結構物等。