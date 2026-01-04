宇樹科技否認A股IPO綠色通道遭叫停：未曾申請相關機制

圖為觀眾觀看宇樹科技G1格鬥機器人拳擊格鬥賽。（中新社資料照片）

中國「杭州六小龍」之一的人形機器人 企業宇樹科技，4日，據報其A股上市「綠色通道」已被叫停。針對相關消息，宇樹科技4日晚對外回應否認表示，相關報導內容與事實不符，公司未涉及申請上市「綠色通道」相關事宜，並強調目前上市工作正常推進。

科創板日報指，宇樹科技4日晚針對上市相關消息回應稱，該報導涉及其上市工作相關動態情況的內容與事實情況不符，公司未涉及申請「綠色通道」相關事宜。

宇樹科技並稱，相關通報誤導民眾認知，已嚴重侵害公司合法權益，已向主管機關反映，同時督促相關方撤回不實報導。在此嚴正聲明，後續將保留透過法律手段追責的權利。目前，上市工作正常推進，相關進展將依法依規進行揭露，感謝社會各界對公司的關心與支持。

稍早前，財聯社引述中國投行人士說，宇樹科技一直未申請上市綠色通道，而是按照正常企業上市流程推進，因此不存在所謂「宇樹科技上市綠色通道被叫停」的情況。

同時，另名專業人士指，宇樹科技雖具知名度，但並不符合綠色通道的適用條件。該人士表示，機器人屬於先進生產力，但並非中國當前亟需透過綠色通道優先支持的產業，企業正常排隊、依流程推進上市即可。「所謂叫停的消息本身就是嚴重誤導，較準確的說法應為宇樹科技未因條件不符而申請綠通，而非交易所叫停其綠通機制。」

所謂上市「綠色通道」，通常是指監管機構為支持特定領域或產業優質企業融資而設立的機制，透過優先處理、簡化審核程序等方式，縮短企業上市時間。

網易科技此前引述相關人士說法稱，宇樹科技A股上市綠色通道被叫停，並指「國家希望機器人賽道降降溫，泡沫太大」。不過，該名人士同時表示，宇樹科技本身完全符合上市資格，排隊上市、走正常流程即可。

另有分析人士認為，相關消息短期內可能對機器人產業市場情緒與估值產生一定「降溫」效果，使市場更理性看待產業前景與企業價值；但從長期來看，有助於擠出泡沫，引導資本更有序地支持具備核心技術與應用前景的企業，促進產業鏈健康可持續發展。

公開資料顯示，宇樹科技為中國四足機器人（仿生機器人）領域的頭部企業，產品布局涵蓋消費級與行業級市場，過去已完成多輪融資，備受資本市場關注，其上市動向亦被視為機器人產業發展的觀察指標之一。

根據中國證監會官網資訊，宇樹科技已於2025年11月完成IPO上市輔導，並計畫在中國市場首次公開發行股票，由中信證券擔任其上市輔導機構。