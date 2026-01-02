2026首跑剛奪冠 閩最快女護士張水華稱辭職了

「最快女護士」張水華辭職了。(視頻截圖)

為跑馬拉松要求調休被醫院處罰的「最快女護士」張水華辭職了。張水華昨發短視頻表示已辭去福建醫科大學附屬第一醫院護士職務，「特別感謝醫院的培養、領導的信任，還有同事們的包容與支持」，擔任護士工作十幾年「肯定不捨得」，但「無論什麼原因離開，我都該往前走」。

張水華也被發現元旦當日為黑龍江一家旅遊公司進行品嘗「全魚宴」的直播，引發網友對她是否會進軍直播賽道的聯想。但旅遊公司工作人員說，活動僅安排一天，「不是商務合作」。

澎湃新聞報導，張水華昨通過社交平台宣布辭職稱，「離開不代表結束，而是新的開始。就像這場冰雪馬拉松，經歷風霜洗禮，出現那一刻，疲憊都化作了新生的力量，心中也升起了屬於自己的太陽」。

張水華在視頻中表示，「不悔來時路，不懼新征程，這些年很好，但我該往前走，無論什麽原因離開，都已成為我的一部分，祝前路坦蕩，依舊溫暖有光」。

張水華受訪時笑著說：「包袱都放下了，肯定經歷這一關，那就讓大家說兩句唄，總比一直說一直說，說好幾個月好。」張水華表示，不知道會不會再當護士，「走一步算一步吧，工作十幾年了，肯定不捨得」。

張水華的丈夫王岢表示，妻子已辦完離職手續，還沒找新工作，現在需要調整狀態，對於妻子的決定，他全力支持。

2025年8月31日，愛好馬拉松的福建醫科大學附屬第一醫院護士張水華在2025哈爾濱馬拉松比賽以2小時35分27秒刷新個人最好成績，獲中國女子組冠軍。賽後受訪時，她落淚稱因醫院領導沒有給其調休參加馬拉松比賽等言論引發爭議。2025年12月10日，福建醫科大學附屬第一醫院通報，對張水華違規兼職取酬、以虛假理由獲取調休問題警告處分6個月，並不能參與2025年評優，掀起如何平衡本職工作與興趣愛好的熱議。

張水華則仍繼續參加馬拉松比賽，2026年元旦當天，她剛在2026年東極撫遠新年馬拉松中獲得女子組第一名，獲得1.5萬元人民幣獎金。

另據南方都市報導，張水華在黑龍江東極新年馬拉松奪冠後，昨受撫遠當地一家旅遊公司的邀請，先後前往東極廣場、東極寶塔等地觀光 ，在當地品嘗「全魚宴」全程直播。陪同直播的旅遊公司工作人員說，直播活動僅安排一天，「不是商務合作，就是趁她比賽完有時間邀請她來觀光一圈」。