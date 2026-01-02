我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓國真航空客機起飛前冒煙緊急疏散…今日你應知道5件事

英式中國菜襲捲TikTok 老美納悶為何有薯條與咖哩？

WSJ：中國新拉美政策文件 劍指斬斷台灣與友邦聯繫

中央社華盛頓2日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普試圖恢復美國的西半球主導地位之際，中國發布近10年來首份拉丁美洲及加勒比海地區政策文件，「華爾街日報」指出，北京首要目標是斬斷該地區與台灣剩餘的聯繫。示意圖。路透
美國總統川普試圖恢復美國的西半球主導地位之際，中國發布近10年來首份拉丁美洲及加勒比海地區政策文件，「華爾街日報」指出，北京首要目標是斬斷該地區與台灣剩餘的聯繫。示意圖。路透

美國總統川普試圖恢復美國的西半球主導地位之際，中國發布近10年來首份拉丁美洲及加勒比海地區政策文件，「華爾街日報」指出，北京首要目標是斬斷該地區與台灣剩餘的聯繫。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，美國政府去年12月4日公布「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）最新報告後，中國10日隨即發布拉丁美洲和加勒比政策文件，打算在該地區加強施展影響力。

台灣現有12個邦交國有7個位於拉美地區，包含瓜地馬拉、巴拉圭和海地。中國承諾向改變外交政策、接受「一中原則」的國家提供未具體言明的好處，近年已有巴拿馬等前台灣友邦轉與中國建交。

不過，中美洲國家宏都拉斯新近當選總統、獲川普（Donald Trump）支持的阿斯夫拉（Nasry Asfura）競選時公開反對宏國2023年與中國建交的決定，並表示考慮恢復對台邦交。

地緣政治分析人士認為，美中兩國將為爭奪該地區的影響力展開更多角力。

華爾街日報寫道，從削弱委內瑞拉政權，到重新確立美國主導巴拿馬運河（Panama Canal），川普在拉美的重大行動都有中國身影，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的分析指出：「該地區的強權競爭才剛開始。」

CSIS談到，中國政策計畫表明有意擴大在拉美的外交和經濟聯繫，將自身定位為美國以外的替代選項。透過投資基礎設施、開採關鍵礦產、能源及其他自然資源，中國正在拉美獲得政治影響力。

根據中方說法，中國已與24個拉美國家簽署「一帶一路」合作文件，2017年該地區則尚無任何國家參與；中國也取代美國成為諸多拉美國家最大貿易夥伴。CSIS美洲事務主任柏格（Ryan Berg）說道：「中國的策略基本上就是寸步不讓。」

川普加強施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，對中國的優先事務及「中委全天候戰略夥伴關係」構成初步考驗，美國所攔截的委國油輪也向中國運輸石油。

不過，華爾街日報表示，中國對馬杜洛政權及其他遭川普鎖定的政府大多只是口頭聲援，無人預期中國會為兌現強硬措詞不惜與美國爆發軍事衝突。

巴拿馬也是美中角力焦點。川普去年1月就職總統以來，持續抨擊中國在巴國的影響力過大，巴國不久便宣布退出一帶一路倡議，總統穆里諾（Jose Raul Mulino）也缺席5月中拉論壇會議，中國國家主席習近平則有出席。

在川普強大的壓力下，香港首富李嘉誠家族企業「長江和記實業」去年3月宣布，將巴拿馬運河首尾兩端港口經營權讓予以貝萊德集團（BlackRock）為首的集團。

根據華爾街日報，北京事後仍持續施壓這筆交易背後的企業，要求調整條款，以將部分控制權轉移給中國遠洋海運集團（Cosco）。

此外，巴拿馬運河鄰近城市阿萊漢（Arraijan）當局日前拆除紀念巴中友誼和在地中國社群的公園及建物，激起中方怒火。

另一方面，中國中央電視台最近報導了解放軍的西半球兵推，模擬共軍在古巴和墨西哥周邊與敵方對峙情況。

中國與拉美關係專家賴薩魯斯（Leland Lazarus）評論，中國近期不太可能在拉美採取軍事行動，但這也顯示中國的意圖已不再局限經濟領域。

賴薩魯斯還提到，華府擔心中國正在建構「戰略支點」全球網絡，將各地港口化為軍用後勤樞紐，地點包含古巴。

在美國國防部去年12月呈交國會的年度報告中，古巴被列為中國目前可能考慮在美洲建立軍事基地的唯一國家。

川普 華爾街 古巴

上一則

江西隆萊生物製藥廠發生窒息意外 3死3送醫

延伸閱讀

綠營大老發聲：川普冷對中國軍演 對台海極具危險

綠營大老發聲：川普冷對中國軍演 對台海極具危險
川普坦承服用過量阿斯匹靈 「不想讓黏稠血液流過心臟」

川普坦承服用過量阿斯匹靈 「不想讓黏稠血液流過心臟」
全球500大富豪去年身價暴增2.2兆美元 川普是大贏家之一

全球500大富豪去年身價暴增2.2兆美元 川普是大贏家之一
川普與日相高市早苗通話 談解放軍圍台軍演等議題

川普與日相高市早苗通話 談解放軍圍台軍演等議題

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」