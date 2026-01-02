我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

A型流感猖獗 威脅長者 CDC：恐2月才達尖峰

蘇州動漫展 男子COS「我的英雄學院」角色被押走

中央社台北2日電

中日關係緊張之際，一名男子昨天在蘇州動漫展扮演「我的英雄學院」的角色，旋遭在場人士反制，還被多名保安押出場。與此同時，中共黨媒學習時報今天刊文點名日本桌球名將張本智和等人，呼籲警惕日本軍國主義在文娛體育領域的滲透。

社群訊息顯示，一場名為「Good Jump ACG新春年會」的動漫展1日在蘇州市登場。一名Cos「我的英雄學院」的男子現身場內，立刻遭到反制。他被數名保安包圍脫下假髮與外套後，又戴上紅軍帽向圍觀民眾行軍禮，引發一名Coser（角色扮演者）衝上前動粗，把他推倒在地。

影片顯示，這名男子隨後被數名保安押出場，仍在會場外未離去。多名保安又趨前要把他帶走，該名男子最後成功逃脫。

對此，多名網友在微博相關討論區指這名男子是故意挑釁的「反華分子」，並提到他裡面穿一件沒有台灣的中國地圖T恤；但也有一些網友感嘆現在動漫活動封殺日本IP元素。

2020年，日本知名動畫「我的英雄學院」因為推出名為「志賀丸太」的反派角色，該取名被指是綜合二戰日軍731部隊發現的細菌名稱和人體實驗者代稱，因此在中國遭到全面抵制。其後，只要在中國Cos英雄學院角色，都被稱為「櫃子」（鬼子的諧音，日本動漫辱華角色）遭反制。

中共黨媒學習時報今天在2版刊出題為「警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」一文，點名張本智和等人，引發社群關注。

文章稱，一段時期以來，日本文體界接連出現夾帶軍國主義元素的行為。在體育領域，足球運動員三笘薰與二戰戰犯相關卡片合影、桌球運動員張本智和等人參拜供奉侵略戰爭戰犯的東鄉神社；在文藝領域，偶像團體Snow Man在專輯預告中植入刻有戰犯名字和侵略戰爭年份的武士刀，動漫、電競等作品中屢次出現「旭日旗」、「731部隊」等象徵符號。

文章宣稱，這些行為並非孤例，而是「日本極右翼勢力有組織地利用文體活動影響公眾認知、美化侵略歷史的具體表現」。此類行徑不僅嚴重傷害受害國民眾感情，也對地區和平穩定構成現實的威脅，國際社會必須予以高度警惕並採取必要措施加以應對。

日本 中共 微博

上一則

BMW中國2026年大降價10%

延伸閱讀

中日外交關係緊張…中制裁矛頭對準北海道扇貝 海產禁令為觸怒日本

中日外交關係緊張…中制裁矛頭對準北海道扇貝 海產禁令為觸怒日本
日本遊客戴聖誕帽想跳恆河惹火印度？導遊道歉揭真實原因

日本遊客戴聖誕帽想跳恆河惹火印度？導遊道歉揭真實原因
日本皇室接受民眾賀年 悠仁親王首度參加

日本皇室接受民眾賀年 悠仁親王首度參加
高市早苗評估3月訪美 搶在川普訪中前鞏固與美關係

高市早苗評估3月訪美 搶在川普訪中前鞏固與美關係

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」