「產業受到損害」中公布規定數量之外進口牛肉加關稅55%

記者陳湘瑾／即時報導
中國商務部今對進口牛肉實施保障措施的裁定，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施。圖為上海一家超市的店員在推銷牛肉。（新華社）
中國商務部今對進口牛肉實施保障措施的裁定，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施。圖為上海一家超市的店員在推銷牛肉。（新華社）

中國商務部31日對進口牛肉實施保障措施的裁定，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵關稅，加徵關稅稅率為55%。

中國商務部31日公告，商務部此前決定對進口牛肉進行保障措施立案調查。調查機關對被調查產品進口數量是否增加、是否對中國產業造成損害及損害程度，以及進口數量增加與損害之間的因果關係進行了調查。

現本案調查結束，調查機關裁定，進口牛肉數量增加，中國產業受到嚴重損害，且進口產品數量增加與嚴重損害之間存在因果關係。

公告指出，依照相關規定，保障措施可以採取提高關稅、數量限制等形式。商務部根據調查結果，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施。保障措施實施期限為3年，自2026年1月1日至2028年12月31日。保障措施在實施期間內按固定時間間隔逐步放寬。

中國國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵關稅，加徵關稅稅率為55%。

自2026年1月1日起，進口牛肉未超出規定數量的，進口經營者在進口牛肉時，按現行適用關稅稅率繳納關稅，上一年度內未使用完的配額數量不結轉至下一年度。自進口牛肉達到規定數量的第3日起（含當日），進口經營者在進口牛肉時，應在現行適用關稅稅率的基礎上加徵55%關稅。

根據中國商務部發布的配額數量及加徵關稅稅率表，配額數量列舉的國家依照數量分別是巴西、阿根廷、烏拉圭、紐西蘭、澳洲、美國，以及其他國家和地區。在第1年，巴西的配額數量為110.6萬噸，美國為16.4萬噸，數量會隨年份稍微增加。

公告特別指出，保障措施實施期間，《中國—澳大利亞自由貿易協定》中規定的牛肉特殊保障措施暫停實施；而對於原產於發展中國家（地區）的產品，在特定條件下，像試進口比例不超過3%，且這些國家（地區）進口份額總計不超過9%，不適用保障措施。

據中新社，中國畜牧業協會副秘書長劉強德介紹，近幾年中國牛肉進口急劇增長，2024年較2019年增幅達到73.2%，且進口價格顯著低於中國市場價格，對中國肉牛產業造成嚴重衝擊。影響已從養殖環節蔓延至上游飼草料供應及下游屠宰加工全產業鏈。

劉強德認為，盡快實施保障措施能合理調控進口規模和節奏，有利於穩定產業預期，為中國相關產業贏得調整機會。不過也有分析指出，保障措施若落地，雖在短期內對中國產業有提振效果，但更重要意義在於，為企業創造轉型窗口，推動完善自身發展體系。

