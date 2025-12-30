海南婦網購羽絨服後退貨 變髒衣還發現口袋有機票

網購平台「七天無理由退貨」政策雖便利，卻暗藏貪小便宜民眾趁機「白嫖」風險。（視頻截圖）

網購平台「七天無理由退貨」政策雖便利，卻暗藏貪小便宜民眾趁機「白嫖」風險？近日，浙江一網店投訴，有海南顧客買入長款羽絨服7日後，以吊牌打結為由，指衣服是二次銷售退貨，但退回的衣服被發現滿布油污，口袋還有去哈爾濱的機票。相關話題引發熱議，目前廠商與買家已完成協商，退貨羽絨外套不會二次銷售。

綜合紅星新聞、極目新聞報導，「商家吐槽網購羽絨外套旅遊半個月退回」近日登上微博熱搜，影片中，拍攝者稱海南的蘇女士以633元人民幣（約90美元）購買了一件長款羽絨服，跑到哈爾濱旅遊，衣服上到處都是油，穿了半個月又將衣服給退了回去，衣服口袋裡還裝著機票，拍攝者還喊話「是活不起了嗎」。

該視頻在網上瘋傳後引發熱議，不少網友斥責涉事蘇女士缺德又貪心，有人甚至憑機票的資料，找到對方的社交平台帳號，令蘇女收到許多指責留言，被逼關停平台。

對此，顧客蘇女士回應稱，她於12月16日收貨、12月24日退貨，整個過程在7天無理由退貨期內。她並表示，衣服僅在機場至飯店途中穿過一次。

她認為自己退貨退款合理合規，且羽絨衣收貨到退回只有7天，並非影片中所說「半個月」。她退貨主要原因是吊牌曾經斷裂，疑似二次銷售；在第七天退貨，不是想「白穿」，是因為人還在哈爾濱沒有回到三亞；登機證則是無意間遺漏在口袋。

對此，涉事商家客服表示，此事雙方已經協商好了，以退款方式處理。至於引發熱議的視頻，也並非商家發布，而是供貨商在不知道消費者與商家已達成退款退貨一致的情況下發出去的。

有律師表示，根據「消費者權益保護法」第25條規定，網購服飾屬於適用七天無理由退貨的商品，但適用的條件為退貨商品應當保證完好。適當地試用商品和查驗商品，是消費者的合法權益，但也不乏有一些消費者濫用七天無理由退貨規則。一般來說，網購服飾已摘吊牌或未摘吊牌但已實際穿著產生髒污或不符合二次銷售標準的，已經不屬於商品完好的範疇，商家可以拒絕退貨退款。