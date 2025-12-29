解放軍環台軍演 專家：反制美對台軍售兼顧國內受眾

我的頻道

中央社北京29日綜合外電報導
中國解放軍東部戰區20日以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍演。(路透)
中國解放軍東部戰區今天以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍演。專家分析，中方可能藉軍演表達對美國近期對台軍售的不滿，也兼顧國內受眾，但會拿捏分寸，避免引發美方回應。

解放軍東部戰區今天宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，解放軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

一名台灣高階安全官員告訴路透，數十艘中國軍艦與軍機正在台灣周邊活動，其中有一些「刻意靠近」台灣的毗連區（contiguous zone，又稱鄰接區）。

「紐約時報」（New York Times）報導，全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）中國事務總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）指出：「解放軍演習時機與單一政治事件的關聯性越來越弱。這場演習可能既針對台灣與美國，也針對內部受眾。」

本月稍早，美國才批准總額高達110億美元的對台軍售案，引發中國強烈不滿。中國上周宣布對參與對台軍售的20家美國軍工相關企業及10名高級管理人員採取反制措施。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）表示，中方可能藉此次演習表達不滿，即便中方對這次美國對台軍售的最初反應相對克制。

塞克斯提及，有鑒於這次軍售案規模，這樣的反應在意料之中。他認為，中國國家主席習近平似乎有信心在不引發美國總統川普（Donald Trump）反制情況下施加壓力。

彭博（Bloomberg News）報導，新加坡南洋理工大學學者駱明輝（Dylan Loh）指出，這次演習不太可能破壞美中貿易休戰協議，解放軍可能避免採取任何可能引發美方回應的行動。

駱明輝表示：「我認為他們會希望達到一個恰到好處的平衡點，既能施加壓力、展現決心，又不會被視為過度，以免激怒美國。」

智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）指稱，中國軍方這次劃定的演習區域較以往更大，顯示中國試圖展示其軍隊於潛在衝突中擴大控制台灣周邊的能力有所提升。

楊晧暐還說，解放軍釋出「增強部隊反介入和區域拒止能力的明確訊號，直接向美國及其盟友，尤其是日本，傳遞北京決心阻止外部勢力干預未來台灣突發事件的堅定立場」。

