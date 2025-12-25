彭博：中國仍限制稀土原材料出口 掣肘美拓稀土加工業

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
彭博24日引述知情人士透露，中國仍在限制稀土原材料對美出口，藉此掣肘美國發展自身稀土加工產業。（路透）
彭博24日引述知情人士透露，中國仍在限制稀土原材料對美出口，藉此掣肘美國發展自身稀土加工產業。（路透）

儘管10月底南韓釜山川習會達成臨時貿易休戰協議，中國承諾放寬稀土出口限制，但彭博24日引述知情人士透露，中國仍在限制稀土原材料對美出口，藉此掣肘美國發展自身稀土加工產業。

彭博報導引述十多名消費者、生產商、政府官員和貿易專家指稱，雖然中國已增加永磁體等成品的交付，但美國業界仍無法獲取自主生產這些產品所需的原材料。

報導提到，相關磁體被用於從消費品到飛彈導引系統等各類產品。在中國經過多年構建起全球壟斷地位之後，發展永磁體及其他稀土產品的國內生產能力已成為川普政府的關鍵優先事項之一。

報導認為，這凸顯自中美元首10月30日在南韓達成貿易休戰協議以來，美中關係緊張局勢持續存在。當時，美國同意下調關稅，中國則承諾恢復稀土供應。

中國官方12月20日發布數據顯示，11月對美出口的稀土磁體較上月減少11%，但仍高於4月北京收緊出口時的低點。據彭博測算，11月中國稀土元素及產品出口總量與上月相比增長13%。

不過，業內官員和市場人士表示，美國企業面臨的現實並非如此。

美國永磁體製造商Noveon Magnetics執行長鄧恩（Scott Dunn）透露，他通過業內交流了解到，美國企業無法從中國獲取原材料，像鏑金屬或氧化鏑這樣的關鍵材料是拿不到的。

鄧恩說，其公司不從中國採購稀土原料，但部分客戶仍依賴中國的供應。他指出，除中國外，世界可以生產5萬噸磁體，但中國以外地區的稀土礦物儲量遠遠不足以支撐這些產量，為了維持這種局面，中國對原物料的限制遠超過磁體本身。

華盛頓戰略與國際研究中心關鍵礦產安全項目主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）研判，北京對磁體等稀土製成品的限制放寬，至少在短期內消除了汽車、科技等消費行業被迫停產的風險。不過，由於進口的是供應鏈下游產品，企業並未明顯感受到中斷；因為進口更多的是磁體，影響相對溫和得多。

報導表示，白宮未有上述消息置評。川普政府官員近期表示，中國正在遵守有關稀土供應協議的條款。

中國商務部也未就消息置評。北京方面近期則指，已批准部分稀土出口申請，但仍在限制可能流向軍事承包商的供應。

稀土 川普 南韓

