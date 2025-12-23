無人機「貼臉」挑釁 被杭州白鶴對決KO

「白鶴大戰無人機」引起不少人關注。（取材自都市快報）

近日，多名攝影愛好者在杭州餘杭南湖公園拍到了「白鶴大戰無人機 」。3隻國家一級保護動物白鶴疑因傷停靠，卻遭無人機近距離「貼臉」挑釁，大白鶴為保護幼鳥，憤而凌空將無人機踢入藕塘。據悉，山東東營黃河口早前傳出大雁被低飛無人機撞死，一度引起大眾討論當局是否該立例限制無人機飛行範圍。

都市快報報導，市民方女士稱，當日在南湖公園看到3隻白鶴，聽現場幾個觀鳥愛好者稱，今年是第一次看到白鶴，牠們一家三口可能從西伯利亞遷徙，想飛到鄱陽湖越冬，可能是迷路或受傷才飛到南湖。

當方女士準備離開時，突然有一架無人機飛過接近白鶴，最近時只有一米距離，「幾乎快要懟臉了，大白鶴被惹怒了，翅膀一拍飛起，兩腳一蹬，用爪子踢無人機」。方女士稱，「大家可以想像一下，如果無人機在你頭頂一米的位置飛來飛去，你會不會開心？」。

觀鳥愛好者「旅店老闆」也拍攝到無人機驚擾白鶴的畫面。他表示，無人機多次挑釁白鶴，「白鶴先是躲避了幾次，最後忍無可忍，一聲憤怒長鳴，然後淩空飛起，把無人機踩到藕塘裡」。他還表示，「白鶴KO無人機，大快人心」。據悉，無人機是由一位年約50歲男子所操控。

「白鶴大戰無人機」引起不少人關注。（取材自都市快報）

有網友戲稱，白鶴行為屬「正當防衛」，並調侃「精神損失費應高於無人機賠償」。

對此，浙江野鳥會副理事長、西湖鴛鴦護衛隊隊長程國龍指出，白鶴曾在12月初先後飛到五豐島及南湖公園，由於公白鶴腿上有傷，才短暫停留在南湖，「不然老早就飛到鄱陽湖洞庭湖了，不太可能在南湖越冬，這地方對白鶴來說還是小了」。

對於有人用無人機近距離拍攝白鶴，程國龍指出，白鶴肯定覺得受到威脅，「肯定是護子心切，公白鶴這才勇敢地驅趕無人機」。他表示，白鶴很少出現在杭州，希望未來可以加強管理和巡邏，並有志願者守護，也希望加強對鳥類保護的宣傳。