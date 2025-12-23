我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家:社安金提早或延後申領要以最壞狀況為假設

美Q3 GDP成長4.3% 兩年來最強表現

中國特使赴泰國柬埔寨調停 分別會見兩國總理

中央社台北23日電
中國亞洲事務特使鄧錫軍。圖為2016年檔案照
中國亞洲事務特使鄧錫軍。圖為2016年檔案照

中國外交部今天發布消息，指該部亞洲事務特使鄧錫軍18至23日先後前往柬埔寨泰國，穿梭調停兩國衝突，並分別會見兩國總理及軍事、外交首長。鄧錫軍說，中方願為雙方對話談判創造條件並提供平台，希望柬泰努力恢復互信，重建邊境和平。

根據中國外交部官網發布，鄧錫軍在18至23日調停期間，分別在柬埔寨會見總理洪馬內（Hun Manet）、副總理兼外長巴速坤（Prak Sokhonn）、副總理兼國防部長狄西哈（Tea Seiha）和陸軍司令毛索潘（Mau Sophan）等人。

在泰國時，鄧錫軍分別會見總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）、國防部長納塔蓬（Natthaphon Narkphanit）、泰軍最高司令烏格力（Ukris Boontanondha）等人。

鄧錫軍說，中方高度關注當前柬泰邊境事態，對衝突造成雙方人員傷亡和流離失所深感痛心、表示誠摯慰問。雙方當務之急是盡快停火止戰，重啟對話，以和平方式解決邊境爭端。

他提到，中方支持東南亞國協斡旋努力，支持東協觀察團為停火監督發揮重要作用，願再次為雙方對話談判創造條件、提供平台。希望柬泰雙方相向而行，努力恢復互信，重建邊境和平。

中國外交部說，柬泰雙方均感謝中方「一直以各方都能接受的方式勸和促談」，重申致力於和平，期待實現可持續停火，並願與中方保持密切溝通，推動降溫緩局，早日恢復柬泰邊境地區和平穩定。

泰國陸軍15日晚間透過社群媒體表示，泰軍第17步兵團攻占柬埔寨基地後，從柬埔寨士兵中繳獲了中國製的GAM-102LR反坦克飛彈等武器。這一消息引發泰國社會高度關注，更出現中國是否向柬埔寨秘密提供武器的眾多質疑。

曼谷郵報（Bangkok Post）16日報導，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）表示，根據國際法，即使中國提出要求，泰國也沒有義務將這些繳獲的武器歸還給製造國。

紐約時報9月底報導，根據泰國情報文件顯示，在泰柬7月間衝突爆發前數週，中國向柬埔寨運送了火箭彈與砲彈。中國駐泰國大使館10月2日則對這一報導發表聲明，堅決否認柬埔寨在泰柬衝突中使用中國製火箭彈的說法。

泰國 柬埔寨 邊境

上一則

美禁中製無人機 中商務部反對：採必要措施維護企業權益

延伸閱讀

川普：基於國安格陵蘭非拿不可 新特使將帶頭衝

川普：基於國安格陵蘭非拿不可 新特使將帶頭衝
川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使
柬埔寨控泰軍砲擊邊境 導致一中國人受傷

柬埔寨控泰軍砲擊邊境 導致一中國人受傷
泰柬衝突升級 中再派特使調停 王毅：雙方有停火意願

泰柬衝突升級 中再派特使調停 王毅：雙方有停火意願

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者