我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏是否涉案

曾拍新疆集中營 關恆免被遣送烏干達

人民幣強升引熱議 彭博稱中官方調升值節奏、遏套利之效

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近期人民幣升值引關注，彭博報導預計明年3月底前達到對人民幣對美元7元的匯率。(路透)
近期人民幣升值引關注，彭博報導預計明年3月底前達到對人民幣對美元7元的匯率。(路透)

近期人民幣升值引關注，彭博報導，4月以來，中國官方通過調節人民幣升值速度，一方面防止人民幣升值損害出口商利益，並限制匯率波動造成的損失，同時抵消持有高收益美元的任何好處，遏止套利交易。並預計明年3月底前達到對人民幣對美元7元的匯率。

彭博彙編數據顯示，近幾個月來，人民幣每60天上漲約1%，今年迄今兌美元匯率已上漲約3.7%。這抵銷了透過人民幣兌美元互換合約所獲得的2.6%的收益。按目前上漲速度，假設聯準會和人行維持目前利率水準不變，人民幣兌美元匯率將在明年第1季末達到7元，並在2026年底達到6.8元至6.9元之間。

為控制匯率走勢，人民幣參考匯率（將境內人民幣交易限制在2%的區間內）自11月下旬以來一直低於市場預期。交易員表示，國營銀行也已購入美元抑制人民幣升值。前述策略有助抵消兩種貨幣之間的收益率差，從而中和套利交易的收益。彭博數據顯示，7月以來，該交易利潤率一直徘徊在1%至-1%之間，這是自2015年以來最長的低位區間。

展望2026年人民幣走勢，中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，中國對外資產負債結構逐步改善，已從「官方淨資產、民間淨負債」轉為「官方與民間同為淨資產」，這種對外資產負債結構有助於遏制貶值恐慌，但觸發「升值恐慌」，上世紀八九十年代的日元過度升值就是前車之鑑。

重慶市人民政府原市長黃奇帆21日在2025深圳香蜜湖金融年會上表示，陸官方或通過匯率升值促進口，今後十年人民幣對美元匯率將從7元逐步升值至6元左右。他認為，中國方面應推動進出口雙向平衡、提升貿易質量與人民幣國際化水平。可通過匯率適度升值，增強人民幣購買力，促進口增長，助力人均GDP在中長期實現以美元計價的翻番目標。

不過，也有逆風聲音認為人民幣升值難持久。知名匯率評論人士Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 表示，未來約六個月內，人民幣有機會短暫跨越這個市場高度關注的門檻，但之後將回吐部分升幅，預估至2026年底匯價約落在1美元兌7.03元。

匯率 利率 聯準會

上一則

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

延伸閱讀

避險資金潮湧入 黃金、白銀雙雙改寫歷史新高

避險資金潮湧入 黃金、白銀雙雙改寫歷史新高
小摩因應降息衝擊大舉買美債 從Fed領出近3500億

小摩因應降息衝擊大舉買美債 從Fed領出近3500億
降息點燃逃難潮 小摩從Fed狂撤3,500億美元 改投資「它」

降息點燃逃難潮 小摩從Fed狂撤3,500億美元 改投資「它」
銅價漲不停 花旗預期Q2明年站上1.5萬美元

銅價漲不停 花旗預期Q2明年站上1.5萬美元

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因