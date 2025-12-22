人民幣強升引熱議 彭博稱中官方調升值節奏、遏套利之效

近期人民幣升值引關注，彭博報導預計明年3月底前達到對人民幣對美元7元的匯率。(路透)

近期人民幣升值引關注，彭博報導，4月以來，中國官方通過調節人民幣升值速度，一方面防止人民幣升值損害出口商利益，並限制匯率 波動造成的損失，同時抵消持有高收益美元的任何好處，遏止套利交易。並預計明年3月底前達到對人民幣對美元7元的匯率。

彭博彙編數據顯示，近幾個月來，人民幣每60天上漲約1%，今年迄今兌美元匯率已上漲約3.7%。這抵銷了透過人民幣兌美元互換合約所獲得的2.6%的收益。按目前上漲速度，假設聯準會 和人行維持目前利率 水準不變，人民幣兌美元匯率將在明年第1季末達到7元，並在2026年底達到6.8元至6.9元之間。

為控制匯率走勢，人民幣參考匯率（將境內人民幣交易限制在2%的區間內）自11月下旬以來一直低於市場預期。交易員表示，國營銀行也已購入美元抑制人民幣升值。前述策略有助抵消兩種貨幣之間的收益率差，從而中和套利交易的收益。彭博數據顯示，7月以來，該交易利潤率一直徘徊在1%至-1%之間，這是自2015年以來最長的低位區間。

展望2026年人民幣走勢，中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，中國對外資產負債結構逐步改善，已從「官方淨資產、民間淨負債」轉為「官方與民間同為淨資產」，這種對外資產負債結構有助於遏制貶值恐慌，但觸發「升值恐慌」，上世紀八九十年代的日元過度升值就是前車之鑑。

重慶市人民政府原市長黃奇帆21日在2025深圳香蜜湖金融年會上表示，陸官方或通過匯率升值促進口，今後十年人民幣對美元匯率將從7元逐步升值至6元左右。他認為，中國方面應推動進出口雙向平衡、提升貿易質量與人民幣國際化水平。可通過匯率適度升值，增強人民幣購買力，促進口增長，助力人均GDP在中長期實現以美元計價的翻番目標。

不過，也有逆風聲音認為人民幣升值難持久。知名匯率評論人士Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 表示，未來約六個月內，人民幣有機會短暫跨越這個市場高度關注的門檻，但之後將回吐部分升幅，預估至2026年底匯價約落在1美元兌7.03元。