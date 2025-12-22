我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏是否涉案

曾拍新疆集中營 關恆免被遣送烏干達

中日關係持續緊張 46條航線未來兩周「0航班」

記者賴錦宏／即時報導
明年1月中國大陸飛往日本的航班已取消超過2,000班，46條中日航線未來兩周將「零航班」。圖為上海虹橋機場。（歐新社）
明年1月中國大陸飛往日本的航班已取消超過2,000班，46條中日航線未來兩周將「零航班」。圖為上海虹橋機場。（歐新社）

中日關係迄今毫無緩和跡象，明年1月中國飛往日本的航班已取消超2,000班，其中46條中日航線未來兩周更將呈現「零航班」狀態。

澎湃新聞報導，航班資訊系統「航班管家」最新統計顯示，2026年1月中國往返日本航班取消量已達2,195班次，整體取消率40.4%。其中46條中日航線在下來兩周內計劃航班全部取消，取消率100%，涉及中日雙方共38座機場。

根據「航班管家」航線清單，這46條航線覆蓋上海、杭州、成都、重慶、廣州、瀋陽、哈爾濱、海口、石家莊、福州、運城、臨沂、煙台等26座中國城市，以及大阪、名古屋、札幌、鹿兒島、長崎、沖繩、東京等18座日本機場。

中日關係因11月初日本首相高市早苗的「台灣有事論」陷入冰點後，兩國經貿和民間交流持續受到衝擊。

目前仍正常運作的中日航線主要集中在‌東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、那霸‌等日本主要城市之間，其他如新潟、富山、小松、靜岡、岡山、長崎、鹿兒島等地的航線已全部取消。

仍然正常營運的包括：中國國際航空‌：北京—東京成田、北京—大阪關西、上海浦東—福岡等航線仍維持營運。中國東方航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線仍正常運作。吉祥航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線仍維持營運。春秋航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線仍正常運作。

11月21日中國民用航空網的發文，正式披露了中國航空公司削減日本航線的相關情況，據航空資訊平台「AeroRoutes整理，從11月下旬開始，中國多家航空公司已陸續推進對日航班服務調整，中日航線運力收縮成為當下主流趨勢。

其實早在11月15日，航線削減的信號就已釋放，國航、東航、南航三大主要航空公司率先出手，發布了日本航線客票特殊處置方案，隨後海航、川航、春秋航空、深航、廈航等10多家中國航空公司也紛紛推出針對性機票退改政策。

日本 春秋航空 高市早苗

上一則

解放軍大反腐拉下9上將後 楊志斌、韓勝延獲晉升

下一則

騰訊AI首席科學家僅27歲 他曾在高考睡覺錯失全省第一

延伸閱讀

Uniqlo宣布加薪 日本畢業生年薪590萬日圓 一口氣調漲12%

Uniqlo宣布加薪 日本畢業生年薪590萬日圓 一口氣調漲12%
升空畫面曝 日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

升空畫面曝 日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關
追美趕中…日本砸190億美元打造AI大模型

追美趕中…日本砸190億美元打造AI大模型
日本重啟「全球最大核電廠」進入倒數 福島核災後重要分水嶺

日本重啟「全球最大核電廠」進入倒數 福島核災後重要分水嶺

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因