拯救戀愛腦 電商「罵醒服務」月收破萬

中國新聞組／即時報導
有人抓住戀愛腦痛點，將它做成一門生意，還可以提供「失戀安慰」等一對一服務。圖為一對情侶在松花江哈爾濱段江畔欣賞日落後的江景。(新華社)
戀愛腦，被網友戲稱為「21世紀新型絕症」，是一種在戀愛中過於投入、失去理智的狀態，心理學稱其為病理性依戀；愈來愈多關注心理健康的年輕人開始「自救」，試圖根治這種「絕症」；有人抓住痛點，將它做成一門生意，提供虛擬情緒商品，不僅可以「罵醒戀愛腦」，還可以提供「失戀安慰」等一對一服務。

期刊半月談報導，甘肅蘭州23歲小夥小趙去年底遇見初戀，起初兩人感情很好，但後來女生考公到其他城市，他變得患得患失，與對象摩擦不斷，最後遭遇「斷崖式分手」。

抱著試一試的態度，小趙購買了「罵醒戀愛腦」項目，一位「開導員」在傾聽小趙的故事後，分析他的痛苦80％來源於不甘心，15％源於焦慮，剩下5％才是對這段關係的留戀；然後開罵「你擱這虐戀情深呢」、「你像守著一具感情屍體的殯葬師」。小趙覺得罵得很難聽，但很有道理，下定決心走出這段感情，雖然不知道效果能持續多久。

據報導，在網購平台搜尋「罵醒戀愛腦」可以找到超過上百個店鋪在做此類生意，一些月銷量甚至過千。點開其中一家店鋪，買家可自行選擇挨罵套餐，種類分盲盒、彩券、充電寶、溫柔港、錦鯉五個等級，按時長收費，如30分鐘的文字/語音條服務，盲盒是20元，錦鯉是100元；也可以選擇五個小時的包天服務，價格從160元到780元不等，語音通話連麥的價格則較貴。

專門做「罵醒戀愛腦」服務的電商老闆姜楠說，生意火熱時，他的店鋪月收入能達到1萬元左右；大部分「開導員」是在校大學生和社會兼職人員，還有帶娃寶媽。

除了一對一罵醒服務，相關生意還有4980元的「罵醒師」特訓營、2000元的包月戀愛療癒師等。在自媒體平台，有情感博主靠著創造「戀愛公式」漲粉百萬，800多個視頻哩，有100個都在給戀愛腦出主意；流量起來後，順勢推出了298元的付費課程，月銷量破千。

報導提到，從消費心理角度剖析，許多年輕人花錢「買罵」，實際上是為好情緒買單。不少消費者表示，比起「病人」向醫生求助時的無助感，購買「罵醒戀愛腦」服務更能迎合情感宣洩的不同需求。同時，商家以「第三方視角」帶來的認同和支持，也將提供更真切的「情緒價值」。

不過，對於福州長期深耕男女婚戀文化的「喜娘」陳香蘭來說，此類產品讓人難以理解。在她看來，「開導員」魚龍混雜，沒有資質也缺乏監管，不排除有人會錯誤引導戀愛觀。陳香蘭說，情緒產品並非解決問題的根本辦法，關鍵要看能否有一顆強大的內心，以更從容的姿態，去迎接新的一天。

心理健康 電商

南京導航集體失靈 網疑：日本電子戰報復？

