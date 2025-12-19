南京導航失靈之亂 指向兩岸企業家峰會維安干擾

中國南京市17日傍晚突然發生衛星導航系統集體失靈，民眾出行大受影響，網約車 、外送員 無法接單，深夜才恢復正常。南京衛星協會今天指出，主因是全球衛星導航系統的衛星訊號受到臨時干擾壓制；社群指向當天傍晚閉幕的兩岸企業家峰會年會，認為是維安措施干擾導致。

中國官方召開重要會議，都會在當地祭出嚴格維安措施，干擾衛星訊號是主要手段之一。

綜合陸媒報導，17日傍晚，多名南京網友抱怨，所有通用的導航軟體均出現定位不準、導航路線出錯等問題。有網友反映，「導航崩潰了，一會顯示在秦淮，一會顯示在鼓樓」；也有網友表示，「人在河西，導航給我送去湯山了」；還有網友說，「人在江心洲家裡，已經跑玄武湖裡面去了」。

受衝擊最大的是靠導航吃飯的從業人員。外送員急得團團轉，美團、淘寶閃購等外送平台的內建導航也跟著出錯，「看不見導航」成為他們的口頭禪。

網約車和計程車司機更頭疼，定位不準確、來回變動，根本沒法正常接單。有司機無奈表示，「下午4點以後就沒接到過一個有效訂單，只能在路邊等」。

南京居民出行大受影響，抱怨連連。這次罕見的導航集體失靈事件，直到當天深夜10時後才逐漸恢復正常。

許多網友指出，南京16日至17日舉辦「2025兩岸企業家峰會年會」，安保規格極高。17日傍晚正值峰會收尾、重要人員離場的關鍵時段，為防範無人機 闖入等安全風險，現場可能啟動了衛星訊號干擾措施，導致周邊衛星訊號失常，進而影響導航軟體的定位功能。

對此，南京衛星應用行業協會19日發布情況說明，表示這次導航失靈的核心原因是GNSS（全球衛星導航系統）衛星訊號（含北斗、GPS）受到臨時干擾壓制，而非網路訊號中斷。「本次干擾精準針對北斗、GPS民用頻段」，導致定位訊號無法被接收機識別。

南京衛星協會並含蓄表示，這次導航異常如果是重大活動安保所需的臨時訊號管控措施，也屬於行業內常規安全保障手段，相關訊號已在活動結束後逐步恢復正常，未說明事件干擾源到底是誰。

「南京導航集體失靈」相關話題連續兩天登上微博等中國社群熱搜冠軍，許多網友要求公布真相並究責。不過至截稿，官方與陸媒都沒有公布事件起因。

據新華社，兩岸企業家峰會年會16日至17日在南京舉行，主題為「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」，約800位兩岸各界人士與會。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧16日出席開幕式並致辭，台灣方理事長為劉兆玄。