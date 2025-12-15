霸王茶姬CEO娶「光伏女神」 婚宴人手一杯奶茶

張俊杰和高海純，同喝一杯奶茶很逗趣。（取材自天合光能官網）

霸王茶姬 創辦人、CEO 張俊杰與天合光能聯席董事長高海純15日的婚禮上，「人手一杯訂製奶茶」的創意設計，將品牌基因與中式婚宴完美融合，引發全網對這場「茶光聯姻」的深度討論。

極目新聞報導，演員張萌出席了這場婚禮，據她拍攝視頻顯示，婚禮現場展台擺滿了霸王茶姬奶茶。

婚禮現場採用紅金配色中式主題，張俊杰和妻子在台上身穿中式婚服舉辦儀式。賓客飲品區陳打印有「佳偶天成」字樣的霸王茶姬訂製奶茶，取代傳統酒水，視覺與氛圍高度契合。賓客手持奶茶杯互動，有網友羨慕表示，「真的人手一杯霸王茶姬」。還有網友調侃，「比交杯酒更硬派的品牌植入」。

這場婚禮並配套溫情行銷，全國超7000家門市員工同步收到創辦人喜糖禮盒（內含棉花糖、巧克力等），部分門市推出「到店送喜糖」活動，將私人慶典轉化為品牌與大眾的情感連結。據讀秒財經搜索發現，多位員工曬出了張俊杰的喜糖禮盒表示，「吃到大老闆的喜糖啦！恭喜恭喜。」

報導指出，新郎張俊杰是90歲後創業者，十歲父母離世後流浪七年，17歲從奶茶店學徒起步，自學識字。2017年在昆明創立霸王茶姬，2025年4月帶領品牌登陸那斯達克，市值約185億元人民幣(約26億美元)，被譽為「爽文男主現實版」。

新娘高海純則是天合光能創辦人高紀凡之女，美國布朗大學碩士，現任天合光能（市值395億元）聯合董事長。兩人同為32歲，今年6月登記結婚，商業資源合計市值580億元。

自2024年11月起，網絡上關於張俊杰的謠言層出不窮，諸如「娶富豪的殘疾女兒生了孩子」、「擁有萬畝茶園」等等，尤其是短視頻平台被大量傳播。造謠者通過反覆炮製相同題材的內容，關聯相關詞吸引眼球，並借此實現流量變現。

當月21日，張俊杰本人通過朋友圈證實了這一婚訊，並透露已於今年6月登記領證。在感謝公眾祝福的同時，張俊杰也表示，此前圍繞他婚姻和創業的諸多謠言，讓其本人及家人受到了很大傷害，「有必要站出來說話」，「我鄭重聲明：在我遇見我妻子（高海純）前，從未有過婚姻，也從未發生『茶葉富商殘疾女兒』的任何故事。」