霸王茶姬CEO娶「光伏女神」 婚宴人手一杯奶茶

中國新聞組／即時報導
張俊杰和高海純，同喝一杯奶茶很逗趣。（取材自天合光能官網）
霸王茶姬創辦人、CEO張俊杰與天合光能聯席董事長高海純15日的婚禮上，「人手一杯訂製奶茶」的創意設計，將品牌基因與中式婚宴完美融合，引發全網對這場「茶光聯姻」的深度討論。

極目新聞報導，演員張萌出席了這場婚禮，據她拍攝視頻顯示，婚禮現場展台擺滿了霸王茶姬奶茶。

婚禮現場採用紅金配色中式主題，張俊杰和妻子在台上身穿中式婚服舉辦儀式。賓客飲品區陳打印有「佳偶天成」字樣的霸王茶姬訂製奶茶，取代傳統酒水，視覺與氛圍高度契合。賓客手持奶茶杯互動，有網友羨慕表示，「真的人手一杯霸王茶姬」。還有網友調侃，「比交杯酒更硬派的品牌植入」。

這場婚禮並配套溫情行銷，全國超7000家門市員工同步收到創辦人喜糖禮盒（內含棉花糖、巧克力等），部分門市推出「到店送喜糖」活動，將私人慶典轉化為品牌與大眾的情感連結。據讀秒財經搜索發現，多位員工曬出了張俊杰的喜糖禮盒表示，「吃到大老闆的喜糖啦！恭喜恭喜。」

報導指出，新郎張俊杰是90歲後創業者，十歲父母離世後流浪七年，17歲從奶茶店學徒起步，自學識字。2017年在昆明創立霸王茶姬，2025年4月帶領品牌登陸那斯達克，市值約185億元人民幣(約26億美元)，被譽為「爽文男主現實版」。

新娘高海純則是天合光能創辦人高紀凡之女，美國布朗大學碩士，現任天合光能（市值395億元）聯合董事長。兩人同為32歲，今年6月登記結婚，商業資源合計市值580億元。

新娘高海純則是典型的「創二代」路線。她是天合光能創始人高紀凡和吳春艷夫婦的獨生女兒，生於1993年，畢業於美國布朗大學，現任天合光能（市值395億元）聯合董事長，被譽為「最美光（伏）二代」、「光伏女神」。在2024年胡潤百富榜上，高紀凡家族以145億元身家名列其中。

張俊杰、高海純兩人同為32歲，今年6月登記結婚，商業資源合計市值580億元。

自2024年11月起，網絡上關於張俊杰的謠言層出不窮，諸如「娶富豪的殘疾女兒生了孩子」、「擁有萬畝茶園」等等，尤其是短視頻平台被大量傳播。造謠者通過反覆炮製相同題材的內容，關聯相關詞吸引眼球，並借此實現流量變現。

今年11月20日，霸王茶姬創始人張俊杰與天合光能高紀凡獨女高海純即將舉辦婚禮的消息，引發關注。兩家上市公司的市值總計約613億元。

當月21日，張俊杰本人通過朋友圈證實了這一婚訊，並透露已於今年6月登記領證。在感謝公眾祝福的同時，張俊杰也表示，此前圍繞他婚姻和創業的諸多謠言，讓其本人及家人受到了很大傷害，「有必要站出來說話」，「我鄭重聲明：在我遇見我妻子（高海純）前，從未有過婚姻，也從未發生『茶葉富商殘疾女兒』的任何故事。」

霸王茶姬方面也表示，他們已使用法律手段對造謠者進行了打擊。今年4月，人民法院公告網公布的一則起訴狀副本及開庭傳票，顯示了與該系列謠言相關網絡侵權責任糾紛的處理進展，造謠者依法受到了處罰，並公開道歉。

霸王茶姬創辦人張俊杰與天合光能聯席董事長高海純舉辦婚禮。(取材自微博)
黎智英反國安法罪名成立 川普:曾請求習近平釋放他

